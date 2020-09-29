https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577950144.html

Скорость распространения коронавируса в России выросла за три недели

Показатель распространения коронавируса в России составил 1,1, он повысился за три недели, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:46

2020-09-29T15:46

2020-09-29T15:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

татьяна голикова

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108167_0:32:3139:1797_1400x0_80_0_0_f18dca35a32eddfd86c225a5171ef397.jpg

<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Показатель распространения <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса </a>в России составил 1,1, он повысился за три недели, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> на совещании президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами кабмина."Хочу отметить, что показатель распространения коронавирусной инфекции, так называемый коэффициент репродукции, составляет сегодня по России 1,1. Это значит, что он повысился по сравнению с трехнедельным периодом времени, и сегодня только 41 регион имеют этот показатель ниже единицы", - заявила Голикова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

2

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, экономика