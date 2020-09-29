https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577950144.html
Скорость распространения коронавируса в России выросла за три недели
Показатель распространения коронавируса в России составил 1,1, он повысился за три недели, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:46
2020-09-29T15:46
2020-09-29T15:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
татьяна голикова
экономика
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Показатель распространения <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса </a>в России составил 1,1, он повысился за три недели, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> на совещании президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами кабмина."Хочу отметить, что показатель распространения коронавирусной инфекции, так называемый коэффициент репродукции, составляет сегодня по России 1,1. Это значит, что он повысился по сравнению с трехнедельным периодом времени, и сегодня только 41 регион имеют этот показатель ниже единицы", - заявила Голикова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
2
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, экономика