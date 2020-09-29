https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577949979.html
Голикова назвала основные причины заражения коронавирусом в России
Основными причинами заболевания коронавирусом в России являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима, заявила вице-премьер РФ Татьяна РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:37
2020-09-29T15:37
2020-09-29T15:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Основными причинами заболевания <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в России являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> на совещании президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами кабмина."На что я бы хотела обратить внимание, уважаемый Владимир Владимирович. Сегодня, по данным опросов, которые мы проводим, 80-85% заболевших говорят о том, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях", - сказала она."В этой связи я бы еще раз хотела продолжить то, о чем сказали вы вчера на президиуме государственного совета. Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте, апреле, в начале мая этого года, то мы, конечно, жестко должны соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем. Это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности", - добавила она.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200929/otlichiya-1577948975.html
stopin72
Татьяна с членами кабмина....Хммм
50
Игорь
"российская власть должна держать свой народ в постоянном изумлении" Салтыков-Щедрин. Видели какие у неё глаза на картинке, она ж сама изумилась тому чего сказала...
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18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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