https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577949876.html

Голикова рассказала о суточном приросте случаев COVID-19

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России вырос в 1,7 раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:35

2020-09-29T15:35

2020-09-29T15:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России вырос в 1,7 раза, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> на совещании президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами кабмина."Суточный показатель заболеваемости у нас возрос в 1,7 раза - с 3,1 до 5,5 раза на 100 тысяч населения", - заявила Голикова.Она уточнила, что с 21 сентября число регистрируемых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией возросло до 8 232.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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