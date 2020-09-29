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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577949876.html
Голикова рассказала о суточном приросте случаев COVID-19
Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России вырос в 1,7 раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:35
2020-09-29T15:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России вырос в 1,7 раза, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> на совещании президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами кабмина."Суточный показатель заболеваемости у нас возрос в 1,7 раза - с 3,1 до 5,5 раза на 100 тысяч населения", - заявила Голикова.Она уточнила, что с 21 сентября число регистрируемых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией возросло до 8 232.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала о суточном приросте случаев COVID-19

15:35 29.09.2020 (обновлено: 15:44 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России вырос в 1,7 раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.
"Суточный показатель заболеваемости у нас возрос в 1,7 раза - с 3,1 до 5,5 раза на 100 тысяч населения", - заявила Голикова.
Она уточнила, что с 21 сентября число регистрируемых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией возросло до 8 232.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
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