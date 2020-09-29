https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577949876.html
Голикова рассказала о суточном приросте случаев COVID-19
Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России вырос в 1,7 раза, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:35
2020-09-29T15:35
2020-09-29T15:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России вырос в 1,7 раза, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> на совещании президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами кабмина."Суточный показатель заболеваемости у нас возрос в 1,7 раза - с 3,1 до 5,5 раза на 100 тысяч населения", - заявила Голикова.Она уточнила, что с 21 сентября число регистрируемых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией возросло до 8 232.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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