https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577935753.html

В подмосковных городах могут усилить меры против коронавируса

В подмосковном Одинцово и Волоколамске и ряде других городов число госпитализированных с COVID-19 в 2 раза превышает показатели Подмосковья, там особенно нужно... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:17

2020-09-29T12:17

2020-09-29T12:21

туризм

новости - туризм

распространение нового коронавируса

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

волоколамск

одинцово

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> В подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Odincovo/" target="_blank" data-auto="true">Одинцово</a> и <a href="http://ria.ru/location_Volokolamsk/" target="_blank" data-auto="true">Волоколамске</a> и ряде других городов число госпитализированных с COVID-19 в 2 раза превышает показатели <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a>, там особенно нужно усилить масочный режим, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."Есть территории, по которым рост госпитализаций жителей (с коронавирусом - ред.) превышает среднеобластные показатели в два раза – Одинцово, Волоколамск, Краснознаменск, Сергиев-Посад и Шатура", - сказала Стригункова в ходе заседания облправительства.По ее словам, в этих городах необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима и всех необходимых санэпидтребований, связанных с недопущением распространения коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

московская область (подмосковье)

волоколамск

одинцово

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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