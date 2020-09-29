https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577935406.html

Восьмерых депутатов Госдумы госпитализировали с COVID-19 за неделю

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 18 депутатов госпитализированы с коронавирусом, 60 уже переболели и имеют антитела. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:12

2020-09-29T12:12

2020-09-29T12:51

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

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госдума рф

вячеслав володин

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> сообщил, что 18 депутатов госпитализированы с коронавирусом, 60 уже переболели и имеют антитела."У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом. Сегодня 18 депутатов. Вас информирую. Всего депутатов, заболевших, переболевших, имеющих антитела, у нас сейчас 60", - сказал Володин на пленарном заседании во вторник."Еще раз прошу вас соблюдать меры предосторожности, выполнять все требования", - обратился он к парламентариям.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Петя Грин Болезнь прямо-таки косит самых лучших представителей народа, цвет нации! Может их вообще разогнать со столь опасной деятельности? 100

vasileva.marinas80 а что это они не вакцинировались то российской вакциной? 73

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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