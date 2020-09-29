https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577935406.html
Восьмерых депутатов Госдумы госпитализировали с COVID-19 за неделю
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 18 депутатов госпитализированы с коронавирусом, 60 уже переболели и имеют антитела. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:12
2020-09-29T12:12
2020-09-29T12:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
госдума рф
вячеслав володин
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> сообщил, что 18 депутатов госпитализированы с коронавирусом, 60 уже переболели и имеют антитела."У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом. Сегодня 18 депутатов. Вас информирую. Всего депутатов, заболевших, переболевших, имеющих антитела, у нас сейчас 60", - сказал Володин на пленарном заседании во вторник."Еще раз прошу вас соблюдать меры предосторожности, выполнять все требования", - обратился он к парламентариям.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Петя Грин
Болезнь прямо-таки косит самых лучших представителей народа, цвет нации! Может их вообще разогнать со столь опасной деятельности?
100
vasileva.marinas80
а что это они не вакцинировались то российской вакциной?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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