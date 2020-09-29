https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577931616.html

В России за сутки зафиксировали 8232 случая заражения коронавирусом

За сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 8232 новых случая COVID-19, у 27,6% больных симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T11:11

2020-09-29T11:11

2020-09-29T11:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> За сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 8232 новых случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, у 27,6% больных симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Выздоровели 6749 пациентов, 160 умерли.На первом месте по числу выявленных больных — <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москва</a> (2300). Далее следуют Санкт-Петербург (251), Подмосковье (209), Ростовская (190), Нижегородская (168), Воронежская (165), Кемеровская область (153), Ставрополье (146), Свердловская область (143) и Ханты-Мансийский АО (143). Минимальное число новых случаев зафиксировали в Карелии (18), Смоленской области (17), Еврейской АО (15), Псковской области (14) и Чечне (пять). Накануне сообщалось о 8135 заболевших (темпы прироста составляют 0,7 процента). Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 167 805 человек, из них 20,5 тысячи скончались, а более 952 тысячам удалось победить инфекцию. В мире, по статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 оказались подвержены 33,3 миллиона человек, миллион из них погибли. Наибольшее число инфицированных SARS-CoV-2 выявили в <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенных Штатах Америки</a> (более 7,14 миллиона), Индии (6,14 миллиона) и Бразилии (4,74 миллиона).Россия остается на четвертой строчке, опережая Колумбию, Перу, Испанию, Мексику, Аргентину, ЮАР, Францию, Чили, Иран и Великобританию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577875229.html

https://ria.ru/20200929/misis-1577890543.html

Антивирус А почему чудо-вакцину не применяют? 32

Александр Травкин Может быть потому, что вакцина не появляется из воздуха, мгновенно в неограниченных количествах? 10

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество