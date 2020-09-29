https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577929323.html
Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье
Критического уровня по заболеваемости коронавирусом Подмосковье нет, но эпизоды есть, в течение недели будет принято решение по дальнейшим шагам в этой... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T10:41
2020-09-29T10:41
2020-09-29T18:52
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Критического уровня по заболеваемости коронавирусом <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> нет, но эпизоды есть, в течение недели будет принято решение по дальнейшим шагам в этой ситуации, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>."Пока какой-то критической заболеваемости (коронавирусом в регионе. — Прим. ред.) мы не видим, но эпизоды, безусловно, есть. Поэтому в течение недели будем информировать вас, коллеги, и жителей по дальнейшей ситуации", — сказал Воробьев в ходе заседания облправительства.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
2
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество