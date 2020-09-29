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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577920459.html
Генсек ООН назвал ошеломляющим число жертв коронавируса
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ошеломляющим число жертв коронавируса во всем мире – во вторник оно превысило цифру в 1 миллион человек. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T04:56
2020-09-29T06:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
оон
в мире
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<strong>ООН, 29 сен – РИА Новости.</strong> Генсек <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> Антониу Гутерреш назвал ошеломляющим число жертв коронавируса во всем мире – во вторник оно превысило цифру в 1 миллион человек.Как сообщил университет Джонса Хопкинса, по данным на 3.45 мск, число случаев смерти вследствие COVID-19 в мире достигло 1 000 555.При этом, по его словам, распространению вируса, потере рабочих мест, потрясениям не видно конца."Мы можем преодолеть эту проблему. Мы должны учиться на ошибках. Важно ответственное управление. Важна наука. Важно сотрудничество", - отметил <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank">Гутерреш</a>.Между тем, по его мнению, дезинформация, касающаяся коронавируса, убивает людей.Пока мир не получил вакцину, генсек призвал соблюдать дистанцию, носить маски и мыть руки.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577919976.html
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коронавирус covid-19, антониу гутерреш, оон, в мире

Генсек ООН назвал ошеломляющим число жертв коронавируса

04:56 29.09.2020 (обновлено: 06:55 29.09.2020)
3004
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 29 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ошеломляющим число жертв коронавируса во всем мире – во вторник оно превысило цифру в 1 миллион человек.
Как сообщил университет Джонса Хопкинса, по данным на 3.45 мск, число случаев смерти вследствие COVID-19 в мире достигло 1 000 555.
"Наш мир достиг страшного рубежа: пандемия COVID-19 унесла жизни одного миллиона человек. Это ошеломляющая цифра", - говорится в заявлении генсека.
При этом, по его словам, распространению вируса, потере рабочих мест, потрясениям не видно конца.
"Мы можем преодолеть эту проблему. Мы должны учиться на ошибках. Важно ответственное управление. Важна наука. Важно сотрудничество", - отметил Гутерреш.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
03:05
Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России
Между тем, по его мнению, дезинформация, касающаяся коронавируса, убивает людей.
Пока мир не получил вакцину, генсек призвал соблюдать дистанцию, носить маски и мыть руки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешООНВ мире
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