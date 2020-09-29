https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577920459.html

Генсек ООН назвал ошеломляющим число жертв коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ошеломляющим число жертв коронавируса во всем мире – во вторник оно превысило цифру в 1 миллион человек. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T04:56

2020-09-29T04:56

2020-09-29T06:55

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

антониу гутерреш

оон

в мире

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<strong>ООН, 29 сен – РИА Новости.</strong> Генсек <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> Антониу Гутерреш назвал ошеломляющим число жертв коронавируса во всем мире – во вторник оно превысило цифру в 1 миллион человек.Как сообщил университет Джонса Хопкинса, по данным на 3.45 мск, число случаев смерти вследствие COVID-19 в мире достигло 1 000 555.При этом, по его словам, распространению вируса, потере рабочих мест, потрясениям не видно конца."Мы можем преодолеть эту проблему. Мы должны учиться на ошибках. Важно ответственное управление. Важна наука. Важно сотрудничество", - отметил <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank">Гутерреш</a>.Между тем, по его мнению, дезинформация, касающаяся коронавируса, убивает людей.Пока мир не получил вакцину, генсек призвал соблюдать дистанцию, носить маски и мыть руки.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577919976.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, антониу гутерреш, оон, в мире