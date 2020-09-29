https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577919976.html
Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал РИА Новости о трех сценариях развития событий, связанных с... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T03:05
2020-09-29T03:05
2020-09-29T09:41
агаси тавадян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
общество
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Названы три сценария развития ситуации с COVID-19 в России
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал РИА Новости о трех сценариях развития событий, связанных с коронавирусом в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать.Эксперт отметил, что не видит смысла в введении строгих мер изоляции, так как не удастся достигнуть их соблюдения среди 80 процентов граждан, а именно такой показатель, по его мнению, нужен для их эффективности.Во всем мире коронавирусом заразились 33 273 720 человек, выздоровели 23 056 480, число жертв превысило миллион. В России выявили 1 159 573 заболевших, из них 945 920 поправились, 20 385 скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Ярослав Винокуров
Это не цирк,Вас походу еще просто не коснулось!
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Эрика Хы
Люди бы с радостью посидели что бы этот цирк уже кончился, но кто их будет кормить?!
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россия
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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