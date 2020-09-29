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https://ria.ru/20200929/kontrakty-1577946433.html
Россия и Белоруссия подписали контракты на 700 миллионов долларов
Белоруссия и Россия на VII Форуме регионов подписали соглашений и коммерческих контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов долларов, сообщил во вторник... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:41
2020-09-29T14:59
роман головченко
россия
белоруссия
экономика
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<strong>МИНСК, 29 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссия</a> и <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россия</a> на VII Форуме регионов подписали соглашений и коммерческих контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов долларов, сообщил во вторник премьер республики <a href="https://ria.ru/person_roman-golovchenko" target="_blank">Роман Головченко</a>.Ране вице-спикер верхней палаты парламента Белоруссии Анатолий Исаченко заявлял, что стороны намерены в рамках форума регионов подписать на различных площадках около 70 соглашений на сумму не менее 700 миллионов долларов.Премьер поблагодарил российских коллег за активное участие в VII Форуме регионов и высказанную Белоруссии поддержку. Головченко обратил внимание, что на пленарном заседании принят проект итогового документа, который будет дополнен с учетом выступлений на форуме."В проекте итогового документа отражены намерения двух стран противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, попыткам манипуляции так называемой постправдой. Особое внимание акцентировано на сохранении мира, независимости и безопасности, а также необходимости патриотического воспитания молодого поколения", - добавил премьер Белоруссии.VII Форум регионов прошел 28-29 сентября в режиме видеоконференции в связи с эпидемиологической обстановкой. Он был посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".
https://ria.ru/20200925/terminal-1577748345.html
https://ria.ru/20200928/samosval-1577902550.html
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роман головченко, россия, белоруссия, экономика

Россия и Белоруссия подписали контракты на 700 миллионов долларов

14:41 29.09.2020 (обновлено: 14:59 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Белоруссия и Россия на VII Форуме регионов подписали соглашений и коммерческих контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов долларов, сообщил во вторник премьер республики Роман Головченко.
Ране вице-спикер верхней палаты парламента Белоруссии Анатолий Исаченко заявлял, что стороны намерены в рамках форума регионов подписать на различных площадках около 70 соглашений на сумму не менее 700 миллионов долларов.

"Итогом этой работы (в рамках форума – ред.) стало подписание порядка 70 соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов долларов. Документы будут способствовать углублению сотрудничества между нашими странами, а также обеспечат реализацию программ и договоров социально-гуманитарной сфере", - заявил Головченко на брифинге по итогам пленарного заседания форума.

Премьер поблагодарил российских коллег за активное участие в VII Форуме регионов и высказанную Белоруссии поддержку. Головченко обратил внимание, что на пленарном заседании принят проект итогового документа, который будет дополнен с учетом выступлений на форуме.
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"В проекте итогового документа отражены намерения двух стран противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, попыткам манипуляции так называемой постправдой. Особое внимание акцентировано на сохранении мира, независимости и безопасности, а также необходимости патриотического воспитания молодого поколения", - добавил премьер Белоруссии.
VII Форум регионов прошел 28-29 сентября в режиме видеоконференции в связи с эпидемиологической обстановкой. Он был посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".
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