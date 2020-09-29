https://ria.ru/20200929/kontrakty-1577946433.html

Россия и Белоруссия подписали контракты на 700 миллионов долларов

Белоруссия и Россия на VII Форуме регионов подписали соглашений и коммерческих контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов долларов, сообщил во вторник... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:41

2020-09-29T14:41

2020-09-29T14:59

роман головченко

россия

белоруссия

экономика

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<strong>МИНСК, 29 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссия</a> и <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россия</a> на VII Форуме регионов подписали соглашений и коммерческих контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов долларов, сообщил во вторник премьер республики <a href="https://ria.ru/person_roman-golovchenko" target="_blank">Роман Головченко</a>.Ране вице-спикер верхней палаты парламента Белоруссии Анатолий Исаченко заявлял, что стороны намерены в рамках форума регионов подписать на различных площадках около 70 соглашений на сумму не менее 700 миллионов долларов.Премьер поблагодарил российских коллег за активное участие в VII Форуме регионов и высказанную Белоруссии поддержку. Головченко обратил внимание, что на пленарном заседании принят проект итогового документа, который будет дополнен с учетом выступлений на форуме."В проекте итогового документа отражены намерения двух стран противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, попыткам манипуляции так называемой постправдой. Особое внимание акцентировано на сохранении мира, независимости и безопасности, а также необходимости патриотического воспитания молодого поколения", - добавил премьер Белоруссии.VII Форум регионов прошел 28-29 сентября в режиме видеоконференции в связи с эпидемиологической обстановкой. Он был посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".

https://ria.ru/20200925/terminal-1577748345.html

https://ria.ru/20200928/samosval-1577902550.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, россия, белоруссия, экономика