https://ria.ru/20200929/kontrakty-1577946433.html
Россия и Белоруссия подписали контракты на 700 миллионов долларов
Белоруссия и Россия на VII Форуме регионов подписали соглашений и коммерческих контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов долларов, сообщил во вторник... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:41
2020-09-29T14:41
2020-09-29T14:59
роман головченко
россия
белоруссия
экономика
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<strong>МИНСК, 29 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссия</a> и <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россия</a> на VII Форуме регионов подписали соглашений и коммерческих контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов долларов, сообщил во вторник премьер республики <a href="https://ria.ru/person_roman-golovchenko" target="_blank">Роман Головченко</a>.Ране вице-спикер верхней палаты парламента Белоруссии Анатолий Исаченко заявлял, что стороны намерены в рамках форума регионов подписать на различных площадках около 70 соглашений на сумму не менее 700 миллионов долларов.Премьер поблагодарил российских коллег за активное участие в VII Форуме регионов и высказанную Белоруссии поддержку. Головченко обратил внимание, что на пленарном заседании принят проект итогового документа, который будет дополнен с учетом выступлений на форуме."В проекте итогового документа отражены намерения двух стран противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, попыткам манипуляции так называемой постправдой. Особое внимание акцентировано на сохранении мира, независимости и безопасности, а также необходимости патриотического воспитания молодого поколения", - добавил премьер Белоруссии.VII Форум регионов прошел 28-29 сентября в режиме видеоконференции в связи с эпидемиологической обстановкой. Он был посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".
https://ria.ru/20200925/terminal-1577748345.html
https://ria.ru/20200928/samosval-1577902550.html
2
россия
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман головченко, россия, белоруссия, экономика
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Белоруссия
и Россия
на VII Форуме регионов подписали соглашений и коммерческих контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов долларов, сообщил во вторник премьер республики Роман Головченко
.
Ране вице-спикер верхней палаты парламента Белоруссии Анатолий Исаченко заявлял, что стороны намерены в рамках форума регионов подписать на различных площадках около 70 соглашений на сумму не менее 700 миллионов долларов.
"Итогом этой работы (в рамках форума – ред.) стало подписание порядка 70 соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов долларов. Документы будут способствовать углублению сотрудничества между нашими странами, а также обеспечат реализацию программ и договоров социально-гуманитарной сфере", - заявил Головченко на брифинге по итогам пленарного заседания форума.
Премьер поблагодарил российских коллег за активное участие в VII Форуме регионов и высказанную Белоруссии поддержку. Головченко обратил внимание, что на пленарном заседании принят проект итогового документа, который будет дополнен с учетом выступлений на форуме.
"В проекте итогового документа отражены намерения двух стран противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, попыткам манипуляции так называемой постправдой. Особое внимание акцентировано на сохранении мира, независимости и безопасности, а также необходимости патриотического воспитания молодого поколения", - добавил премьер Белоруссии.
VII Форум регионов прошел 28-29 сентября в режиме видеоконференции в связи с эпидемиологической обстановкой. Он был посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".