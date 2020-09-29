https://ria.ru/20200929/konkina-1577961249.html

Адвокат заявила, что дочь Конкина убили

Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко заявила, что дочь заслуженного артиста России Софию Конкину могли убить. Об этом сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T17:53

2020-09-29T17:53

2020-09-29T17:53

владимир конкин

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. </strong>Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко заявила, что дочь заслуженного артиста России Софию Конкину могли убить. Об этом сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a>.Адвокат добавила, что эту информацию будут проверять с помощью следственных органов."Это не несчастный случай, это не самоубийство", — отметила Нитченко.По данным следствия, 22 сентября из фитнес-центра в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> Софию Конкину доставили в больницу с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медпомощь, спасти ее не удалось.После гибели девушки <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил уголовное дело. Источник в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о расследовании дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

https://ria.ru/20200925/konkina-1577784600.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир конкин, следственный комитет россии (ск рф), москва