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https://ria.ru/20200929/konkin-1577969508.html
Источник: в крови погибшей дочери Конкина нашли алкоголь и снотворное
В крови дочери артиста Владимира Конкина Софии, погибшей в фитнес-центре, обнаружили алкоголь и снотворное, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T20:28
2020-09-29T20:52
владимир конкин
происшествия
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> В крови дочери артиста <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> Софии, погибшей в фитнес-центре, обнаружили алкоголь и снотворное, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Собеседник агентства уточнил, что расследование продолжается.Конкину доставили в больницу 22 сентября с предварительным диагнозом "утопление". Спасти девушку не удалось.Накануне стало известно, что следователи открыли уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
https://ria.ru/20200929/konkina-1577961249.html
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владимир конкин, происшествия

Источник: в крови погибшей дочери Конкина нашли алкоголь и снотворное

20:28 29.09.2020 (обновлено: 20:52 29.09.2020)
 
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсетиСофия Конкина
София Конкина - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В крови дочери артиста Владимира Конкина Софии, погибшей в фитнес-центре, обнаружили алкоголь и снотворное, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что расследование продолжается.
Конкину доставили в больницу 22 сентября с предварительным диагнозом "утопление". Спасти девушку не удалось.
Накануне стало известно, что следователи открыли уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
София Конкина - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 17:53
Адвокат заявила, что дочь Конкина убили
 
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Владимир КонкинПроисшествия
 
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