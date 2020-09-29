https://ria.ru/20200929/konkin-1577969508.html

Источник: в крови погибшей дочери Конкина нашли алкоголь и снотворное

В крови дочери артиста Владимира Конкина Софии, погибшей в фитнес-центре, обнаружили алкоголь и снотворное, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T20:28

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владимир конкин

происшествия

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> В крови дочери артиста <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Конкина</a> Софии, погибшей в фитнес-центре, обнаружили алкоголь и снотворное, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Собеседник агентства уточнил, что расследование продолжается.Конкину доставили в больницу 22 сентября с предварительным диагнозом "утопление". Спасти девушку не удалось.Накануне стало известно, что следователи открыли уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

https://ria.ru/20200929/konkina-1577961249.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир конкин, происшествия