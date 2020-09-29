https://ria.ru/20200929/konkin-1577924912.html

Актер Владимир Конкин впервые прокомментировал гибель дочери

Заслуженный артист России Владимир Конкин в эфире "Первого канала" сделал первое заявление после гибели своей дочери Софии в одном из столичных бассейнов. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T09:39

2020-09-29T09:39

2020-09-29T09:52

владимир конкин

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Заслуженный артист России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Конкин</a> в эфире "<a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>" сделал первое заявление после гибели своей дочери Софии в одном из столичных бассейнов.Актер также поблагодарил близких за поддержку, отметив, что без них у него бы "просто сердце не выдержало".По данным следствия, 22 сентября из фитнес-центра в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> Софию Конкину доставили в больницу с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил уголовное дело после смерти девушки. Источник в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о расследовании дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

https://ria.ru/20200929/konkina-1577919817.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир конкин, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия