Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200929/konkin-1577924912.html
Актер Владимир Конкин впервые прокомментировал гибель дочери
Заслуженный артист России Владимир Конкин в эфире "Первого канала" сделал первое заявление после гибели своей дочери Софии в одном из столичных бассейнов. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T09:39
2020-09-29T09:52
владимир конкин
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577703484_0:15:957:553_1400x0_80_0_0_fae991146eb6b2830fb799f1f3e26aea.jpg
<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Заслуженный артист России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Konkin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Конкин</a> в эфире "<a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>" сделал первое заявление после гибели своей дочери Софии в одном из столичных бассейнов.Актер также поблагодарил близких за поддержку, отметив, что без них у него бы "просто сердце не выдержало".По данным следствия, 22 сентября из фитнес-центра в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> Софию Конкину доставили в больницу с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась.<a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил уголовное дело после смерти девушки. Источник в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о расследовании дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
https://ria.ru/20200929/konkina-1577919817.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577703484_0:0:957:718_1400x0_80_0_0_813a0a0b2572125f1a64719a171ed99d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир конкин, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Актер Владимир Конкин впервые прокомментировал гибель дочери

09:39 29.09.2020 (обновлено: 09:52 29.09.2020)
11848
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсетиСофия Конкина
София Конкина - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : страница Софии Конкиной в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Заслуженный артист России Владимир Конкин в эфире "Первого канала" сделал первое заявление после гибели своей дочери Софии в одном из столичных бассейнов.
"Вся наша семья глубоко уверена, что моя дочь была убита. Я требую, чтобы представители Следственного комитета провели тщательное расследование", - сказал он.
Актер также поблагодарил близких за поддержку, отметив, что без них у него бы "просто сердце не выдержало".
По данным следствия, 22 сентября из фитнес-центра в Москве Софию Конкину доставили в больницу с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась.
СК возбудил уголовное дело после смерти девушки. Источник в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о расследовании дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
София Конкина - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
02:50
СМИ озвучило результаты вскрытия тела дочери актера Конкина
0225027
Обсудить1
Владимир КонкинСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Председатель совета директоров ПАО Новолипецкий металлургический комбинат Владимир Лисин
В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер
Пустой учебный класс
Собянин объявил о двухнедельных школьных каникулах в Москве
Мастер тату во время работы
Названа опасность татуировок
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
В Баку заявили о "полном уничтожении" полка армянской армии в Карабахе
Армянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха
В Ереване заявили о возможном военно-политическом альянсе с Карабахом
София Конкина
СМИ озвучило результаты вскрытия тела дочери актера Конкина
Девушка около стенда РИА Новости
Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить санкции против РИА Новости
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Азербайджан заявил об уничтожении двух армянских танков
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
Прокуроры подготовят заявление об убийствах в Жестяной Горке в 1942 году
Инзиля Вахабова
Кто ответит за гибель матери двоих детей на дороге
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения
Адвокат заявил о краже миллиона рублей у находящегося в СИЗО Быкова
Лаборанты обрабатывают флаконы для новой вакцины от коронавируса AstraZeneca
Насколько опасна вакцина: США требуют ответа, Европа считает барыши
Пчела на цветке подсолнечника
Семена раздора: почему взлетели цены на подсолнечное масло
Королевская гвардия Великобритании
Британец заявил об издевательствах в армии из-за русского происхождения
Депутат Заксобрания Иркутской области Андрей Левченко в здании Следственного комитета РФ. Стоп-кадр видео
Следствие попросило арестовать сына иркутского экс-губернатора Левченко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29Ереван обвинил Баку в ударе по мирным жителям в армянском Варденисе
10:29Правительство сняло ограничения на закупку противолейкозного препарата
10:25Азербайджанские военные обстреляли армянскую часть в Варденисе
10:25Азербайджан заявил о ликвидации армянского полковника
10:22В правительстве Дагестана опровергли сообщения об отставке Васильева
10:19Москва заняла 70 место в рейтинге научных городов Nature Index
10:17Помпео назвал цель политики США в Европе
10:10Курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей
10:04Работодателям посоветовали не проводить корпоративы из-за COVID-19
10:03В Азербайджане заявили, что в арсенале ВВС страны нет истребителей F-16
10:02В Баку заявили о "полном уничтожении" полка армянской армии в Карабахе
09:47Азербайджан заявил об уничтожении двух армянских танков
09:44Адвокат заявил о краже миллиона рублей у находящегося в СИЗО Быкова
09:42Следствие попросило арестовать сына иркутского экс-губернатора Левченко
09:40Прокуроры подготовят заявление об убийствах в Жестяной Горке в 1942 году
09:39Актер Владимир Конкин впервые прокомментировал гибель дочери
09:33В период осенних каникул дистанционных занятий не будет, заявил Собянин
09:29В Ереване заявили о возможном военно-политическом альянсе с Карабахом
09:24Собянин рассказал о динамике заболеваемости COVID-19 у детей
09:22В Москве 1227 пациентов излечились от коронавируса за сутки
Лента новостейМолния