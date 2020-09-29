Байден заявил, что Турция не должна вмешиваться в конфликт в Карабахе
19:05 29.09.2020 (обновлено: 20:55 29.09.2020)
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден на съезде Демократической партии
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. США должны потребовать, чтобы Турция и другие не вмешивались в конфликт между Арменией и Азербайджаном, заявил во вторник кандидат в президенты США Джо Байден.
"В свете стремительного роста числа пострадавших в Нагорном Карабахе и около него администрация Трампа должна призвать лидеров Армении и Азербайджана немедленно деэскалировать ситуацию. Она также должна потребовать, чтобы другие, как Турция, оставались вне этого конфликта", - написал Байден в своем Twitter.
Госдепартамент ранее призвал стороны конфликта к немедленному прекращению огня и возврату к переговорам и выразил мнение, что участие "внешних сторон" только усугубит напряженность.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.