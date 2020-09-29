https://ria.ru/20200929/konflikt-1577966131.html

Байден заявил, что Турция не должна вмешиваться в конфликт в Карабахе

США должны потребовать, чтобы Турция и другие не вмешивались в конфликт между Арменией и Азербайджаном, заявил во вторник кандидат в президенты США Джо Байден. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T19:05

2020-09-29T19:05

2020-09-29T20:55

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

джо байден

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> должны потребовать, чтобы <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турция</a> и другие не вмешивались в конфликт между Арменией и Азербайджаном, заявил во вторник кандидат в президенты США <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байден</a>.Госдепартамент ранее призвал стороны конфликта к немедленному прекращению огня и возврату к переговорам и выразил мнение, что участие "внешних сторон" только усугубит напряженность.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20200929/turtsiya-1577944495.html

Егор Панкратов Суслик заговорил басом)))))) 10

1

сша

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в нагорном карабахе, джо байден, сша, азербайджан, армения, в мире