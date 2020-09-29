https://ria.ru/20200929/kommentarii-telegram-1577946950.html
Telegram получит функцию, о которой давно просили пользователи
В Telegram тестируют новую функцию, которая позволит пользователям оставлять комментарии к постам в каналах. Об этом сообщают разработчики мессенджера. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:47
2020-09-29T14:47
2020-09-29T16:23
риа наука
telegram
компьютерные технологии
telegram (приложение)
технологии
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a> тестируют новую функцию, которая позволит пользователям оставлять комментарии к постам в каналах. Об этом <a href="https://t.me/betainfo/330">сообщают</a> разработчики мессенджера.Долгожданное нововведение уже появилось в бета-версии Telegram 7.1.0 для <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>.Функция доступна в каналах, где есть привязка к чату с кнопкой "Обсудить". Чтобы оставить комментарий, нужно вступить в соответствующее обсуждение. Пользователи смогут редактировать записи, а администраторы каналов — анонимно отвечать на них.Техническое исполнение функции, скорее всего, изменится к ее релизу.Разработчики обещают добавить комментарии к постам в версиях мессенджера для <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a>, macOS, <a href="http://ria.ru/organization_Windows/" target="_blank" data-auto="true">Windows</a> и Telegram Web.
https://ria.ru/20200814/1575807249.html
4
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram, компьютерные технологии, telegram (приложение), технологии