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РИА Наука
https://ria.ru/20200929/kommentarii-telegram-1577946950.html
Telegram получит функцию, о которой давно просили пользователи
В Telegram тестируют новую функцию, которая позволит пользователям оставлять комментарии к постам в каналах. Об этом сообщают разработчики мессенджера. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:47
2020-09-29T16:23
риа наука
telegram
компьютерные технологии
telegram (приложение)
технологии
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a> тестируют новую функцию, которая позволит пользователям оставлять комментарии к постам в каналах. Об этом <a href="https://t.me/betainfo/330">сообщают</a> разработчики мессенджера.Долгожданное нововведение уже появилось в бета-версии Telegram 7.1.0 для <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>.Функция доступна в каналах, где есть привязка к чату с кнопкой "Обсудить". Чтобы оставить комментарий, нужно вступить в соответствующее обсуждение. Пользователи смогут редактировать записи, а администраторы каналов — анонимно отвечать на них.Техническое исполнение функции, скорее всего, изменится к ее релизу.Разработчики обещают добавить комментарии к постам в версиях мессенджера для <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a>, macOS, <a href="http://ria.ru/organization_Windows/" target="_blank" data-auto="true">Windows</a> и Telegram Web.
https://ria.ru/20200814/1575807249.html
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telegram, компьютерные технологии, telegram (приложение), технологии

Telegram получит функцию, о которой давно просили пользователи

14:47 29.09.2020 (обновлено: 16:23 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Telegram тестируют новую функцию, которая позволит пользователям оставлять комментарии к постам в каналах. Об этом сообщают разработчики мессенджера.
Долгожданное нововведение уже появилось в бета-версии Telegram 7.1.0 для Android.
Функция доступна в каналах, где есть привязка к чату с кнопкой "Обсудить". Чтобы оставить комментарий, нужно вступить в соответствующее обсуждение. Пользователи смогут редактировать записи, а администраторы каналов — анонимно отвечать на них.
Техническое исполнение функции, скорее всего, изменится к ее релизу.
Разработчики обещают добавить комментарии к постам в версиях мессенджера для iOS, macOS, Windows и Telegram Web.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
14 августа, 20:46
В Telegram появилась новая функция
 
Обсудить4
РИА НаукаTelegramкомпьютерные технологииTelegram (приложение)Технологии
 
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