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https://ria.ru/20200929/knigi-1577910492.html
Ученые выяснили, как детальные картинки мешают детям понимать текст
По данным исследования американских ученых, детальные иллюстрации мешают детям в возрасте 6-8 лет сосредотачиваться на понимании текста, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T06:03
2020-09-29T06:35
культура
книги
новости культуры
пенсильвания
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости</strong>. По данным исследования американских ученых, детальные иллюстрации мешают детям в возрасте 6-8 лет сосредотачиваться на понимании текста, <a href="https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8780557/Reading-Childrens-books-busy-pictures-make-harder-kids-focus-absorb-knowledge.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail.Так, эксперты пришли к выводу, что разноцветные картинки (особенно, если их слишком много), призванные мотивировать начинающих читателей, зачастую достигают обратного эффекта, отвлекая детей. Так, Анна Фишер из Университета Карнеги-Мелона в Пенсильвании, рассказала, что она и ее коллеги попросили взрослых выбрать в детской книге иллюстрации, которые не были важны для понимания смысла. Из второй половины текста картинки убрали и дали детям в возрасте 6-8 лет. Во время чтения за ребятами наблюдали при помощи устройства для отслеживания направления взгляда. Выяснилось, в той части книги, в которой не было лишних иллюстраций, они отвлекались меньше и лучше уловили смысл прочитанного. "Если мы предпримем простые шаги, чтобы облегчить детям чтение и убрать некоторые препятствия, мы поможем им лучше взаимодействовать с печатным материалом и получать удовольствие от процесса" , — уверена эксперт.
https://ria.ru/20200704/1573864388.html
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книги, новости культуры, пенсильвания

Ученые выяснили, как детальные картинки мешают детям понимать текст

06:03 29.09.2020 (обновлено: 06:35 29.09.2020)
1293
© РИА НовостиКнига "Алиса в стране чудес" с иллюстрациями Виктора Шатунова
Книга Алиса в стране чудес с иллюстрациями Виктора Шатунова - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. По данным исследования американских ученых, детальные иллюстрации мешают детям в возрасте 6-8 лет сосредотачиваться на понимании текста, сообщает Daily Mail.
Так, эксперты пришли к выводу, что разноцветные картинки (особенно, если их слишком много), призванные мотивировать начинающих читателей, зачастую достигают обратного эффекта, отвлекая детей.
Так, Анна Фишер из Университета Карнеги-Мелона в Пенсильвании, рассказала, что она и ее коллеги попросили взрослых выбрать в детской книге иллюстрации, которые не были важны для понимания смысла.
Из второй половины текста картинки убрали и дали детям в возрасте 6-8 лет. Во время чтения за ребятами наблюдали при помощи устройства для отслеживания направления взгляда. Выяснилось, в той части книги, в которой не было лишних иллюстраций, они отвлекались меньше и лучше уловили смысл прочитанного.
"Если мы предпримем простые шаги, чтобы облегчить детям чтение и убрать некоторые препятствия, мы поможем им лучше взаимодействовать с печатным материалом и получать удовольствие от процесса" , — уверена эксперт.
Чеширский кот из мультфильма Алиса в стране чудес - РИА Новости, 1920, 04.07.2020
4 июля, 08:00Культура
Элис, Соня, Аня: как "Алиса в Стране чудес" становилась русской книгой
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