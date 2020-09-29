https://ria.ru/20200929/knigi-1577910492.html

Ученые выяснили, как детальные картинки мешают детям понимать текст

По данным исследования американских ученых, детальные иллюстрации мешают детям в возрасте 6-8 лет сосредотачиваться на понимании текста, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T06:03

2020-09-29T06:03

2020-09-29T06:35

культура

книги

новости культуры

пенсильвания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839472_0:130:1922:1211_1400x0_80_0_0_80fecf2e1e0cba935753fa78acbbf8a1.jpg

<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости</strong>. По данным исследования американских ученых, детальные иллюстрации мешают детям в возрасте 6-8 лет сосредотачиваться на понимании текста, <a href="https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8780557/Reading-Childrens-books-busy-pictures-make-harder-kids-focus-absorb-knowledge.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail.Так, эксперты пришли к выводу, что разноцветные картинки (особенно, если их слишком много), призванные мотивировать начинающих читателей, зачастую достигают обратного эффекта, отвлекая детей. Так, Анна Фишер из Университета Карнеги-Мелона в Пенсильвании, рассказала, что она и ее коллеги попросили взрослых выбрать в детской книге иллюстрации, которые не были важны для понимания смысла. Из второй половины текста картинки убрали и дали детям в возрасте 6-8 лет. Во время чтения за ребятами наблюдали при помощи устройства для отслеживания направления взгляда. Выяснилось, в той части книги, в которой не было лишних иллюстраций, они отвлекались меньше и лучше уловили смысл прочитанного. "Если мы предпримем простые шаги, чтобы облегчить детям чтение и убрать некоторые препятствия, мы поможем им лучше взаимодействовать с печатным материалом и получать удовольствие от процесса" , — уверена эксперт.

https://ria.ru/20200704/1573864388.html

пенсильвания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, пенсильвания