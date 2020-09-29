https://ria.ru/20200929/kinoteatry-1577958411.html

Московским кинотеатрам порекомендовали ужесточить масочный режим

Контролерам кинотеатров Москвы рекомендуется проверять маски на зрителях каждые 10-15 минут, заявила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T17:18

2020-09-29T17:18

2020-09-29T17:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр кибовский

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Контролерам кинотеатров <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> рекомендуется проверять маски на зрителях каждые 10-15 минут, заявила руководитель столичного управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Елена Андреева во вторник."Если мы все-таки говорим о кинотеатрах, когда выключают свет, то в этот момент, почему-то никто не смотрит за зрителями, которые продолжают в течение двух часов со спущенными масками находиться среди других зрителей. И в этот момент мы говорим, что вы этот вопрос контролируйте. И пусть ваши контролеры, которые уже посмотрели, что человек прошёл с билетом, как минимум, раз в 10-15 минут заходят в зрительный зал и смотрят, все ли в масках", - отметила Андреева на селекторном совещании руководителя департамента культуры Москвы <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Kibovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Кибовского</a> с директорами подведомственных учреждений.Она уточнила, что контролер может вежливо попросить надеть маску, а при отказе предложить покинуть зал, так как зритель без средств защиты может быть опасен для других посетителей.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200929/golikova-1577955338.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр кибовский, москва, общество