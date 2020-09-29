https://ria.ru/20200929/kiev-1577951206.html
Киеву предрекли коллапс
Киев находится на грани инфраструктурного коллапса, считает кандидат в мэры от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко. Об этом сообщает УНИАН. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:53
2020-09-29T15:53
2020-09-29T16:33
виталий кличко
партия "батькивщина"
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1400x0_80_0_0_6ae066ab87ff125dbc0f057af2e00042.jpg
<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. </strong>Киев находится на грани инфраструктурного коллапса, считает кандидат в мэры от партии "<a href="http://ria.ru/organization_Vseukrainskoe_obedinenie_Batkivshhina/" target="_blank" data-auto="true">Батькивщина</a>" Алексей Кучеренко. Об этом сообщает <a href="https://www.unian.net/" target="_blank">УНИАН</a>.По словам Кучеренко, проблемы города накапливались десятилетиями.В случае победы на выборах Кучеренко обещает, среди прочего, полный аудит города, замену старого жилого фонда, развитие коммунальной инфраструктуры и решение транспортных проблем. Источниками финансирования этих проектов он назвал бюджетные и инвестиционные средства.Украинская столица регулярно сталкивается с инфраструктурными проблемами разного рода. Годом ранее в Киеве треснул велосипедный мост стоимостью 630 миллионов, который открывал мэр города <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Klichko/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Кличко</a>. До этого износ системы ЖКХ привел к тому, что в городе лопнули трубы при подаче горячей воды. Кроме того, в Киеве с 1993 года не могут достроить Подольский мостовой переход.
https://ria.ru/20200904/vereschuk-1576778804.html
Александр Невский
А вы, это где? Не в Киеве? Так езжайте туда, если там рай, там примут, рады будут. Там любят всяких на циков.
60
s.hichnik
Ну да еще в 2014... Шли годы, коллапс с каждой минутой становился всё ближе... То ли дело у нас, рупь гниет на глазах, а мы всё о лидерстве...
56
25
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_71:0:2802:2048_1400x0_80_0_0_9d47b192d9df48443bd9791ea997190e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий кличко, партия "батькивщина", киев, в мире