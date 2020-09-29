https://ria.ru/20200929/kiev-1577951206.html

Киеву предрекли коллапс

Киев находится на грани инфраструктурного коллапса, считает кандидат в мэры от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко. Об этом сообщает УНИАН. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:53

2020-09-29T15:53

2020-09-29T16:33

виталий кличко

партия "батькивщина"

киев

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. </strong>Киев находится на грани инфраструктурного коллапса, считает кандидат в мэры от партии "<a href="http://ria.ru/organization_Vseukrainskoe_obedinenie_Batkivshhina/" target="_blank" data-auto="true">Батькивщина</a>" Алексей Кучеренко. Об этом сообщает <a href="https://www.unian.net/" target="_blank">УНИАН</a>.По словам Кучеренко, проблемы города накапливались десятилетиями.В случае победы на выборах Кучеренко обещает, среди прочего, полный аудит города, замену старого жилого фонда, развитие коммунальной инфраструктуры и решение транспортных проблем. Источниками финансирования этих проектов он назвал бюджетные и инвестиционные средства.Украинская столица регулярно сталкивается с инфраструктурными проблемами разного рода. Годом ранее в Киеве треснул велосипедный мост стоимостью 630 миллионов, который открывал мэр города <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Klichko/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Кличко</a>. До этого износ системы ЖКХ привел к тому, что в городе лопнули трубы при подаче горячей воды. Кроме того, в Киеве с 1993 года не могут достроить Подольский мостовой переход.

https://ria.ru/20200904/vereschuk-1576778804.html

Александр Невский А вы, это где? Не в Киеве? Так езжайте туда, если там рай, там примут, рады будут. Там любят всяких на циков. 60

s.hichnik Ну да еще в 2014... Шли годы, коллапс с каждой минутой становился всё ближе... То ли дело у нас, рупь гниет на глазах, а мы всё о лидерстве... 56

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киев

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий кличко, партия "батькивщина", киев, в мире