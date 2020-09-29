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https://ria.ru/20200929/kiev-1577951206.html
Киеву предрекли коллапс
Киев находится на грани инфраструктурного коллапса, считает кандидат в мэры от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко. Об этом сообщает УНИАН. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:53
2020-09-29T16:33
виталий кличко
партия "батькивщина"
киев
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. </strong>Киев находится на грани инфраструктурного коллапса, считает кандидат в мэры от партии "<a href="http://ria.ru/organization_Vseukrainskoe_obedinenie_Batkivshhina/" target="_blank" data-auto="true">Батькивщина</a>" Алексей Кучеренко. Об этом сообщает <a href="https://www.unian.net/" target="_blank">УНИАН</a>.По словам Кучеренко, проблемы города накапливались десятилетиями.В случае победы на выборах Кучеренко обещает, среди прочего, полный аудит города, замену старого жилого фонда, развитие коммунальной инфраструктуры и решение транспортных проблем. Источниками финансирования этих проектов он назвал бюджетные и инвестиционные средства.Украинская столица регулярно сталкивается с инфраструктурными проблемами разного рода. Годом ранее в Киеве треснул велосипедный мост стоимостью 630 миллионов, который открывал мэр города <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Klichko/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Кличко</a>. До этого износ системы ЖКХ привел к тому, что в городе лопнули трубы при подаче горячей воды. Кроме того, в Киеве с 1993 года не могут достроить Подольский мостовой переход.
https://ria.ru/20200904/vereschuk-1576778804.html
А вы, это где? Не в Киеве? Так езжайте туда, если там рай, там примут, рады будут. Там любят всяких на циков.
60
Ну да еще в 2014... Шли годы, коллапс с каждой минутой становился всё ближе... То ли дело у нас, рупь гниет на глазах, а мы всё о лидерстве...
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киев
РИА Новости
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виталий кличко, партия "батькивщина", киев, в мире

Киеву предрекли коллапс

15:53 29.09.2020 (обновлено: 16:33 29.09.2020)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Киев находится на грани инфраструктурного коллапса, считает кандидат в мэры от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко. Об этом сообщает УНИАН.
По словам Кучеренко, проблемы города накапливались десятилетиями.

"Это касается практически всего: мосты, жилые дома, тепловые, водяные и электрические сети и так далее. Это и проблема достройки метро", — отметил кандидат на пост мэра.

В случае победы на выборах Кучеренко обещает, среди прочего, полный аудит города, замену старого жилого фонда, развитие коммунальной инфраструктуры и решение транспортных проблем. Источниками финансирования этих проектов он назвал бюджетные и инвестиционные средства.
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Кандидат в мэры Киева пролетела над городом с зонтиком
Украинская столица регулярно сталкивается с инфраструктурными проблемами разного рода. Годом ранее в Киеве треснул велосипедный мост стоимостью 630 миллионов, который открывал мэр города Виталий Кличко. До этого износ системы ЖКХ привел к тому, что в городе лопнули трубы при подаче горячей воды. Кроме того, в Киеве с 1993 года не могут достроить Подольский мостовой переход.
 
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Виталий КличкоПартия "Батькивщина"КиевВ мире
 
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