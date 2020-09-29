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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200929/katoliki-1577957532.html
США хотят столкнуть католиков и православных в Белоруссии, заявили в СВР
США вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть православных и католиков, заявил во вторник директор Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T17:04
2020-09-29T17:10
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> США вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть православных и католиков, заявил во вторник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях", - сказал он.По его словам, до клира Римско-католической церкви доводятся призывы открыто выступить с критикой белорусских властей и использовать религиозные мероприятия, в том числе проповеди, молебны, крестные ходы, для ведения "оппозиционной политической пропаганды среди верующих".
https://ria.ru/20200912/religiya-1577129274.html
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новости - религия и мировоззрение

США хотят столкнуть католиков и православных в Белоруссии, заявили в СВР

17:04 29.09.2020 (обновлено: 17:10 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкПразднование католической Пасхи в Минске
Празднование католической Пасхи в Минске - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. США вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть православных и католиков, заявил во вторник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях", - сказал он.
По его словам, до клира Римско-католической церкви доводятся призывы открыто выступить с критикой белорусских властей и использовать религиозные мероприятия, в том числе проповеди, молебны, крестные ходы, для ведения "оппозиционной политической пропаганды среди верующих".
Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
 
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