https://ria.ru/20200929/katoliki-1577957532.html

США хотят столкнуть католиков и православных в Белоруссии, заявили в СВР

США вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть православных и католиков, заявил во вторник директор Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T17:04

2020-09-29T17:04

2020-09-29T17:10

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> США вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть православных и католиков, заявил во вторник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях", - сказал он.По его словам, до клира Римско-католической церкви доводятся призывы открыто выступить с критикой белорусских властей и использовать религиозные мероприятия, в том числе проповеди, молебны, крестные ходы, для ведения "оппозиционной политической пропаганды среди верующих".

https://ria.ru/20200912/religiya-1577129274.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение