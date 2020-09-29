https://ria.ru/20200929/katoliki-1577957532.html
США хотят столкнуть католиков и православных в Белоруссии, заявили в СВР
США вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть православных и католиков, заявил во вторник директор Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T17:04
2020-09-29T17:04
2020-09-29T17:10
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/18018/57/180185798_0:0:2394:1347_1400x0_80_0_0_f272072f3ffdcde3d6d3418b96b0d038.jpg
<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> США вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть православных и католиков, заявил во вторник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях", - сказал он.По его словам, до клира Римско-католической церкви доводятся призывы открыто выступить с критикой белорусских властей и использовать религиозные мероприятия, в том числе проповеди, молебны, крестные ходы, для ведения "оппозиционной политической пропаганды среди верующих".
https://ria.ru/20200912/religiya-1577129274.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/18018/57/180185798_0:0:2158:1618_1400x0_80_0_0_706220bba49e13b7dfd1dc6b7892c5da.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. США вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть православных и католиков, заявил во вторник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях", - сказал он.
По его словам, до клира Римско-католической церкви доводятся призывы открыто выступить с критикой белорусских властей и использовать религиозные мероприятия, в том числе проповеди, молебны, крестные ходы, для ведения "оппозиционной политической пропаганды среди верующих".