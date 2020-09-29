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https://ria.ru/20200929/kartrayt-1577959173.html
Суд продлил арест обвиняемой в убийстве рэпера Картрайта
Смольнинский районный суд продлил до 30 октября меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемой в убийстве своего супруга украинского рэпера Энди... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T17:25
2020-09-29T17:25
марина кохал
гибель украинского рэпера в петербурге
энди картрайт
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости.</strong> Смольнинский районный суд продлил до 30 октября меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемой в убийстве своего супруга украинского рэпера <a href="http://ria.ru/person_endi-kartrayt/" target="_blank" data-auto="true">Энди Картрайта</a> (Александра Юшко) <a href="http://ria.ru/person_marina-kokhal/" target="_blank" data-auto="true">Марине Кохал</a>, передает корреспондент РИА Новости."Суд не усматривает основания для изменения меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, полагает, что иная мера пресечения не будет отвечать целям и задачам судопроизводства. Суд постановил продлить Кохал меру - срок содержания под стражей - на один месяц, до 30 октября", - объявил судья Смольнинского районного суда Михаил Смирнов.На продлении ареста на один месяц настаивало следствие. Адвокат семьи Юшко поддержал ходатайство следствия. Защита Кохал возражала против продления меры пресечения в виде заключения под стражу так как, по их мнению, следствие сейчас ведется неэффективно.Ранее сообщалось, что, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.
https://ria.ru/20200929/kartrayt-1577959052.html
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марина кохал, гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Суд продлил арест обвиняемой в убийстве рэпера Картрайта

17:25 29.09.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Смольнинский районный суд продлил до 30 октября меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемой в убийстве своего супруга украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд не усматривает основания для изменения меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, полагает, что иная мера пресечения не будет отвечать целям и задачам судопроизводства. Суд постановил продлить Кохал меру - срок содержания под стражей - на один месяц, до 30 октября", - объявил судья Смольнинского районного суда Михаил Смирнов.
На продлении ареста на один месяц настаивало следствие. Адвокат семьи Юшко поддержал ходатайство следствия. Защита Кохал возражала против продления меры пресечения в виде заключения под стражу так как, по их мнению, следствие сейчас ведется неэффективно.
Ранее сообщалось, что, по данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.
Рэпер Энди Картрайт - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Марина КохалГибель украинского рэпера в ПетербургеЭнди КартрайтСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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