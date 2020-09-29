https://ria.ru/20200929/kartrayt-1577959173.html

Суд продлил арест обвиняемой в убийстве рэпера Картрайта

Смольнинский районный суд продлил до 30 октября меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемой в убийстве своего супруга украинского рэпера Энди... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T17:25

2020-09-29T17:25

2020-09-29T17:25

марина кохал

гибель украинского рэпера в петербурге

энди картрайт

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости.</strong> Смольнинский районный суд продлил до 30 октября меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемой в убийстве своего супруга украинского рэпера <a href="http://ria.ru/person_endi-kartrayt/" target="_blank" data-auto="true">Энди Картрайта</a> (Александра Юшко) <a href="http://ria.ru/person_marina-kokhal/" target="_blank" data-auto="true">Марине Кохал</a>, передает корреспондент РИА Новости."Суд не усматривает основания для изменения меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, полагает, что иная мера пресечения не будет отвечать целям и задачам судопроизводства. Суд постановил продлить Кохал меру - срок содержания под стражей - на один месяц, до 30 октября", - объявил судья Смольнинского районного суда Михаил Смирнов.На продлении ареста на один месяц настаивало следствие. Адвокат семьи Юшко поддержал ходатайство следствия. Защита Кохал возражала против продления меры пресечения в виде заключения под стражу так как, по их мнению, следствие сейчас ведется неэффективно.Ранее сообщалось, что, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.

https://ria.ru/20200929/kartrayt-1577959052.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина кохал, гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, следственный комитет россии (ск рф), происшествия