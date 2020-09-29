https://ria.ru/20200929/karta-1577919429.html

Эксперт рассказал, кто может законно снять ваши деньги с карты

Банковские организации имеют право списывать денежные средства со счета клиента только в случае, если он дал на это согласие. Однако существует ряд исключений,... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T03:04

2020-09-29T03:04

2020-09-29T03:04

егор редин

банки

общество

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Вот кто может законно списать деньги с карты без вашего разрешения

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Банковские организации имеют право списывать денежные средства со счета клиента только в случае, если он дал на это согласие. Однако существует ряд исключений, которые дают банку возможность списывать деньги и без согласия клиента, например, по решению суда, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/finance/20200929/832083062.html" target="_blank">Прайм</a>" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" <a href="http://ria.ru/person_egor-redin/" target="_blank" data-auto="true">Егор Редин</a>."Зачастую банк дает клиенту заполнить согласие на безакцептное списание средств при подписании кредитного договора или же вписывает такое положение в сам текст договора. Это удобно для должника по кредитному договору, так как он дает банку распоряжение ежемесячно списывать установленную сумму со счета без дополнительных действий", — объясняет юрист. Также это преимущество для банка: если клиент забывает внести очередной платеж или испытывает финансовые трудности по оплате кредита, банк пользуется возможностью и списывает деньги с других счетов и зарплатных карт, добавляет он.

https://ria.ru/20200926/karta-1577799974.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор редин, банки, общество