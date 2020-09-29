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https://ria.ru/20200929/karta-1577919429.html
Эксперт рассказал, кто может законно снять ваши деньги с карты
Банковские организации имеют право списывать денежные средства со счета клиента только в случае, если он дал на это согласие. Однако существует ряд исключений,... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T03:04
2020-09-29T03:04
егор редин
банки
общество
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Вот кто может законно списать деньги с карты без вашего разрешения
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Банковские организации имеют право списывать денежные средства со счета клиента только в случае, если он дал на это согласие. Однако существует ряд исключений, которые дают банку возможность списывать деньги и без согласия клиента, например, по решению суда, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/finance/20200929/832083062.html" target="_blank">Прайм</a>" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" <a href="http://ria.ru/person_egor-redin/" target="_blank" data-auto="true">Егор Редин</a>."Зачастую банк дает клиенту заполнить согласие на безакцептное списание средств при подписании кредитного договора или же вписывает такое положение в сам текст договора. Это удобно для должника по кредитному договору, так как он дает банку распоряжение ежемесячно списывать установленную сумму со счета без дополнительных действий", — объясняет юрист. Также это преимущество для банка: если клиент забывает внести очередной платеж или испытывает финансовые трудности по оплате кредита, банк пользуется возможностью и списывает деньги с других счетов и зарплатных карт, добавляет он.
https://ria.ru/20200926/karta-1577799974.html
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егор редин, банки, общество

Эксперт рассказал, кто может законно снять ваши деньги с карты

03:04 29.09.2020
7013
© Fotolia / alimyakubovБанковская карта
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Fotolia / alimyakubov
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Банковские организации имеют право списывать денежные средства со счета клиента только в случае, если он дал на это согласие. Однако существует ряд исключений, которые дают банку возможность списывать деньги и без согласия клиента, например, по решению суда, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
"Зачастую банк дает клиенту заполнить согласие на безакцептное списание средств при подписании кредитного договора или же вписывает такое положение в сам текст договора. Это удобно для должника по кредитному договору, так как он дает банку распоряжение ежемесячно списывать установленную сумму со счета без дополнительных действий", — объясняет юрист.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 03:01
Эксперт рассказал, что делать, если вашу карту "съел" банкомат
Также это преимущество для банка: если клиент забывает внести очередной платеж или испытывает финансовые трудности по оплате кредита, банк пользуется возможностью и списывает деньги с других счетов и зарплатных карт, добавляет он.
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Егор РединБанкиОбщество
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