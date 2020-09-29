https://ria.ru/20200929/karabakh-1577970877.html

Армия НКР зафиксировала применение F-16 в воздушном пространстве Карабаха

Заместитель командующего Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Саркисян заявил во вторник, что в воздушном пространстве Карабаха... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T21:13

2020-09-29T21:13

2020-09-29T21:13

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

f-16

су-25

ильхам алиев

франция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости.</strong> Заместитель командующего Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Саркисян заявил во вторник, что в воздушном пространстве Карабаха зафиксировано применение истребителя <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a>.Ранее пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">СУ-25</a> в воздушном пространстве Армении."Сформулирую ответ по-военному, применение F-16 было зафиксировано в воздушном пространстве Карабаха", - сказал Саркисян на брифинге, трансляция которого ведется в Facebook.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые.Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.

https://ria.ru/20200929/karabakh-1577964135.html

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франция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

f-16, су-25, ильхам алиев, франция, азербайджан, армения, в мире