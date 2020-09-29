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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577970877.html
Армия НКР зафиксировала применение F-16 в воздушном пространстве Карабаха
Заместитель командующего Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Саркисян заявил во вторник, что в воздушном пространстве Карабаха... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T21:13
2020-09-29T21:13
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
f-16
су-25
ильхам алиев
франция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости.</strong> Заместитель командующего Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Саркисян заявил во вторник, что в воздушном пространстве Карабаха зафиксировано применение истребителя <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a>.Ранее пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">СУ-25</a> в воздушном пространстве Армении."Сформулирую ответ по-военному, применение F-16 было зафиксировано в воздушном пространстве Карабаха", - сказал Саркисян на брифинге, трансляция которого ведется в Facebook.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые.Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577964135.html
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франция
азербайджан
армения
РИА Новости
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f-16, су-25, ильхам алиев, франция, азербайджан, армения, в мире

Армия НКР зафиксировала применение F-16 в воздушном пространстве Карабаха

21:13 29.09.2020
 
© AP Photo / SELCAN HACAOGLUТурецкий истребитель F-16
Турецкий истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© AP Photo / SELCAN HACAOGLU
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ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости. Заместитель командующего Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Саркисян заявил во вторник, что в воздушном пространстве Карабаха зафиксировано применение истребителя F-16.
Ранее пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский СУ-25 в воздушном пространстве Армении.
"Сформулирую ответ по-военному, применение F-16 было зафиксировано в воздушном пространстве Карабаха", - сказал Саркисян на брифинге, трансляция которого ведется в Facebook.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 18:33Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаF-16Су-25Ильхам АлиевФранцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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