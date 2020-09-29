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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577966076.html
Пашинян заявил, что Турция фактически вовлечена в конфликт в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция фактически вовлечена в конфликт в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T19:04
2020-09-29T19:19
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> фактически вовлечена в конфликт в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>."Очень важный нюанс, Турция фактически вовлечена в этот процесс", - сказал Пашинян в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"."По нашей достоверной информации, военные инструкторы и высокопоставленные военные сейчас находятся в командных пунктах <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, и местами они даже руководят военными действиями", - добавил премьер Армении.<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>.Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Азербайджан также утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели 27 сентября телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.
https://ria.ru/20200929/aliev-1577965690.html
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
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никол пашинян, нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире

Пашинян заявил, что Турция фактически вовлечена в конфликт в Карабахе

19:04 29.09.2020 (обновлено: 19:19 29.09.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция фактически вовлечена в конфликт в Нагорном Карабахе.
"Очень важный нюанс, Турция фактически вовлечена в этот процесс", - сказал Пашинян в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"По нашей достоверной информации, военные инструкторы и высокопоставленные военные сейчас находятся в командных пунктах Азербайджана, и местами они даже руководят военными действиями", - добавил премьер Армении.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт.
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Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Азербайджан также утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели 27 сентября телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянНагорный КарабахТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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