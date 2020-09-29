https://ria.ru/20200929/karabakh-1577965414.html

Алиев назвал адекватным ответ Баку на "агрессию в Карабахе"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе ситуация напряженная, ответ Баку на "агрессию является адекватным". РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T18:51

2020-09-29T18:51

2020-09-29T19:05

франция

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что в Нагорном Карабахе ситуация напряженная, ответ Баку на "агрессию является адекватным"."На фронте ситуация напряженная", - сказал Алиев в эфире программы "60 минут" на канале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.Он отметил, что в ходе последней эскалации в Нагорном Карабахе "с азербайджанской стороны погибли 11 мирных жителей, в том числе двое детей, есть жертвы среди военнослужащих"."Мы вынуждены были дать адекватный ответ агрессору. И таким образом защитить свой народ, своих людей и свою землю", - добавил президент.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20200929/armeniya-1577965437.html

https://ria.ru/20200929/mirotvortsy-1577934832.html

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азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, армения, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, в мире