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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577946902.html
В ООН призвали к немедленному прекращению боевых действий в Карабахе
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспокоенность обострением ситуации в Нагорном Карабахе и призвала к немедленному прекращению РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:47
2020-09-29T14:47
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
мишель бачелет
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Верховный комиссар ООН по правам человека <a href="http://ria.ru/person_Mishel_Bachelet/" target="_blank" data-auto="true">Мишель Бачелет</a> выразила обеспокоенность обострением ситуации в Нагорном Карабахе и призвала к немедленному прекращению боевых действий."Я обеспокоена возобновлением боевых действий вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе и призываю к немедленному прекращению боевых действий", - говорится в заявлении Бачелет.Она также выразила обеспокоенность сообщениями о гибели и ранениях гражданских лиц, ущербе гражданскому имуществу и инфраструктуре. Кроме того, Бачелет призвала все стороны к соблюдению гуманитарного права, в частности, обеспечению защиты гражданского населения и лиц, не участвующих в боях.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые.Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577946611.html
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577911513.html
нагорно-карабахская республика
сша
армения
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обсе, мишель бачелет, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

В ООН призвали к немедленному прекращению боевых действий в Карабахе

14:47 29.09.2020
 
© РИА Новости / PAN Photo / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / PAN Photo
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ЖЕНЕВА, 29 сен - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспокоенность обострением ситуации в Нагорном Карабахе и призвала к немедленному прекращению боевых действий.
"Я обеспокоена возобновлением боевых действий вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе и призываю к немедленному прекращению боевых действий", - говорится в заявлении Бачелет.
Военная техника армии Армении - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Она также выразила обеспокоенность сообщениями о гибели и ранениях гражданских лиц, ущербе гражданскому имуществу и инфраструктуре. Кроме того, Бачелет призвала все стороны к соблюдению гуманитарного права, в частности, обеспечению защиты гражданского населения и лиц, не участвующих в боях.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕМишель БачелетИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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