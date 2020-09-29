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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577921702.html
В Армении сообщили об уничтожении бронетехники противника в Карабахе
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила во вторник об уничтожении бронетехники противника во время утреннего боя на линии... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T07:52
2020-09-29T07:55
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ереван
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан <a href="http://ria.ru/person_Tagui_Stepanjan/" target="_blank" data-auto="true">Степанян</a> сообщила во вторник об уничтожении бронетехники противника во время утреннего боя на линии соприкосновения в Карабахе.<a href="https://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="https://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii" target="_blank">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577919668.html
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нагорный карабах
ереван
азербайджан
армения
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нагорный карабах, ереван, азербайджан, армения, в мире

В Армении сообщили об уничтожении бронетехники противника в Карабахе

07:52 29.09.2020 (обновлено: 07:55 29.09.2020)
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© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Минобороны Азербайджана
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ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила во вторник об уничтожении бронетехники противника во время утреннего боя на линии соприкосновения в Карабахе.

"Бои различной интенсивности продолжаются, сопровождаясь артподготовкой со стороны противника. По нескольким направлениям линии соприкосновения армянские подразделения отразили атаки ВС Азербайджана, перейдя на некоторых участках к акциям возмездия и нанеся противнику урон в живой силе и технике. В частности с раннего утра на южном направлении была поражена атакующая колонна бронетехники противника", - написала Степанян в Facebook.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Кадры предполагаемого обстрела армией обороны НКР военной техники Азербайджана - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахЕреванАзербайджанАрменияВ мире
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