В Армении сообщили об уничтожении бронетехники противника в Карабахе
07:52 29.09.2020 (обновлено: 07:55 29.09.2020)
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© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила во вторник об уничтожении бронетехники противника во время утреннего боя на линии соприкосновения в Карабахе.
"Бои различной интенсивности продолжаются, сопровождаясь артподготовкой со стороны противника. По нескольким направлениям линии соприкосновения армянские подразделения отразили атаки ВС Азербайджана, перейдя на некоторых участках к акциям возмездия и нанеся противнику урон в живой силе и технике. В частности с раннего утра на южном направлении была поражена атакующая колонна бронетехники противника", - написала Степанян в Facebook.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.