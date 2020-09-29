https://ria.ru/20200929/kanikuly-1577948666.html

Эксперты рассказали о преимуществе каникул в разное время

Общие каникулы для всех школьников могут быть полезны, но только для решения определенных задач, например, для борьбы с коронавирусной пандемией, в остальное же РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:14

2020-09-29T15:14

2020-09-29T15:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

национальная родительская ассоциация

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Общие каникулы для всех школьников могут быть полезны, но только для решения определенных задач, например, для борьбы с коронавирусной пандемией, в остальное же время нельзя подгонять все школы под один режим, и ученикам лучше не уходить на каникулы одновременно, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> во вторник подписал указ, согласно которому все московские школьники с 5 до 18 октября уйдут на двухнедельные каникулы для снижения роста заболеваемости коронавирусом в столице. В своем блоге Собянин написал, что каникулы пройдут одномоментно во всех школах Москвы."Очень удобно, чтобы все дети отдыхали в разное время: меньше народу на детских площадках, в общественных местах. И общие каникулы – не от хорошей жизни. Для каких-то целей они полезны. Например, сейчас мы видим рост заболеваемости, и его надо остановить всем вместе", - считает доктор психологических наук, заведующая кафедрой социальной психологии развития Московского государственного психолого-педагогического университета Наталия Толстых.С ней согласен и ответственный секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_roditelskaja_associacija/" target="_blank" data-auto="true">Национальной родительской ассоциации</a> Алексей Гусев. Он обратил внимание на то, что все школы используют разные методики и программы, и нельзя всех подгонять под один режим."У нас неслучайно каждая школа обладает правом автономии, то есть правом самостоятельного принятия решений, связанных и с учебным планом, и с организацией учебного процесса. У нас большое количество разных программ, принципов, подходов. Нельзя всех регулировать в одинаковый ритм и режим", - сказал Гусев.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200929/kanikuly-1577948489.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, национальная родительская ассоциация, сергей собянин, москва, общество