https://ria.ru/20200929/kamery-1577919326.html
Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
Ситуаций, в которых человеку может понадобиться видеозапись с определённой камеры наблюдения, довольно много. Чаще всего это нужно при каком-либо происшествии... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T02:05
2020-09-29T02:05
2020-09-29T02:17
наталия пшеничникова
россия
синергия
технологии
общество
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Назван способ получить видео с камер наблюдения
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Ситуаций, в которых человеку может понадобиться видеозапись с определённой камеры наблюдения, довольно много. Чаще всего это нужно при каком-либо происшествии или ДТП, рассказала агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200929/832082582.html" target="_blank">Прайм</a>" старший преподаватель кафедры Гражданского права и процесса Университет "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Наталия Пшеничникова.Прямой доступ к записям видеонаблюдения есть только у сотрудников правоохранительных органов и органов исполнительной власти.
3
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталия пшеничникова, россия, синергия, технологии, общество