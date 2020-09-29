https://ria.ru/20200929/kamchatka-1577785324.html

Высшая школа экологии: на Камчатке обучат волонтеров для заповедников

На Камчатке появилось единственное на Дальнем Востоке учебное заведение, где будут готовить гидов-переводчиков для заповедников и экологических волонтеров. В... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T08:00

2020-09-29T08:00

2020-09-29T10:32

хорошие новости

россия

владимир солодов

хорошие новости

дальний восток

кроноцкий заповедник

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

камчатский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577782592_0:57:1500:901_1400x0_80_0_0_6a4ae9629eb788fc28ac8a5dad0a913b.jpg

<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> На Камчатке появилось единственное на Дальнем Востоке учебное заведение, где будут готовить гидов-переводчиков для заповедников и экологических волонтеров. В "Школе защитников природы" можно пройти как обучение с нуля, так и курсы повышения квалификации. Пока проект будет готовить кадры только для дальневосточных ООПТ — особо охраняемых природных территорий, но в дальнейшем специалистов планируют отправлять и в другие регионы Российской Федерации."Обучение будет проходить очно и онлайн, практическая часть — на заповедных территориях Камчатского края. В настоящий момент начата работа по подготовке методического материала для курсов "Инспектор", "Гид-инструктор", "Заповедный волонтер", которые будут проводиться в школе", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".Идея появления подобной школы возникла неслучайно: в ООПТ существует жесткая нехватка сотрудников. Представители Кроноцкого заповедника надеются, что привлечение специально обученных волонтеров сможет частично решить эту проблему.Кроме того, на Камчатке планируют наращивать объемы туристического рынка — профессиональные гиды-переводчики придутся тут как нельзя кстати.Также образовательный проект призван помочь победить и еще одну насущную проблему — браконьерство."Одна из задач данного проекта — уменьшение браконьерства посредством вовлечения большего количества людей в охрану природы и увеличения эколого-просветительских мероприятий с населением, проживающим на территориях, сопредельных с ООПТ", — сообщили в пресс-службе ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".Разумное природопользованиеО том, что "Школе защитников природы" быть, стало известно в ходе визита премьер-министра Михаила Мишустина на Дальний Восток. По итогам поездки глава правительства подписал еще ряд поручений, связанных с природопользованием в регионе.В частности, на Камчатке создадут международный научный центр нового времени. Он будет специализироваться на технологиях разумного природопользования. В центре будут заниматься темами природопользования и природоохраны и вопросами индустрии гостеприимства. Центр призван объединить ученых из образовательных учреждений и лабораторий с их коллегами из реального сектора экономики для реализации совместных проектов.Важные птицыЕще одной федеральной программой, в которую включился Камчатский край, стала инициатива Минприроды России по созданию службы орнитологической защиты.Частью новой службы станет и международный центр реабилитации, репродукции и сохранения редких видов птиц "Камчатка", сообщается на официальном сайте Минприроды России. "Организована передача ценного опыта иностранных орнитологов и ученых. В краткий срок подготовлена группировка ловчих птиц. Впереди долгосрочная работа, которая приведет к развитию орнитологической науки в России, а также позволит создать эффективную службу орнитологической защиты на наиболее приоритетных для безопасности объектах", — отметил генеральный директор Соколиного центра Шухрат Разоков.При этом новый центр не только будет решать задачи восстановления популяции редких видов птиц, но и станет способствовать научной деятельности и развитию туриндустрии."Соколиный центр — это как раз пример флагманского проекта, который потянет за собой целый куст и туристической инфраструктуры, и транспортной, и научной, что очень важно, потому что мы многого не знаем о нашей природе, о наших белых кречетах. Очень рад, что проект приобретает практические очертания, уже этой осенью начнутся строительные работы", — отметил губернатор Камчатки Владимир Солодов.Подготовительные работы для строительства центра репродукции и сохранения редких видов птиц уже стартовали. Отмечается, что при выборе места в первую очередь учитывалось мнение научных работников ООПТ, так как в дальнейшем кречетов планируют отпускать в среду обитания на территории Кроноцкого заповедника, где будут следить за его популяцией.

https://ria.ru/20200908/medvedi-1576886209.html

https://ria.ru/20200904/kamchatka-1576523256.html

россия

дальний восток

камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир солодов, хорошие новости, дальний восток, кроноцкий заповедник, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), камчатский край