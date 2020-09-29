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https://ria.ru/20200929/kamchatka-1577785324.html
Высшая школа экологии: на Камчатке обучат волонтеров для заповедников
На Камчатке появилось единственное на Дальнем Востоке учебное заведение, где будут готовить гидов-переводчиков для заповедников и экологических волонтеров. В... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T08:00
2020-09-29T10:32
хорошие новости
россия
владимир солодов
хорошие новости
дальний восток
кроноцкий заповедник
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
камчатский край
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> На Камчатке появилось единственное на Дальнем Востоке учебное заведение, где будут готовить гидов-переводчиков для заповедников и экологических волонтеров. В "Школе защитников природы" можно пройти как обучение с нуля, так и курсы повышения квалификации. Пока проект будет готовить кадры только для дальневосточных ООПТ — особо охраняемых природных территорий, но в дальнейшем специалистов планируют отправлять и в другие регионы Российской Федерации."Обучение будет проходить очно и онлайн, практическая часть — на заповедных территориях Камчатского края. В настоящий момент начата работа по подготовке методического материала для курсов "Инспектор", "Гид-инструктор", "Заповедный волонтер", которые будут проводиться в школе", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".Идея появления подобной школы возникла неслучайно: в ООПТ существует жесткая нехватка сотрудников. Представители Кроноцкого заповедника надеются, что привлечение специально обученных волонтеров сможет частично решить эту проблему.Кроме того, на Камчатке планируют наращивать объемы туристического рынка — профессиональные гиды-переводчики придутся тут как нельзя кстати.Также образовательный проект призван помочь победить и еще одну насущную проблему — браконьерство."Одна из задач данного проекта — уменьшение браконьерства посредством вовлечения большего количества людей в охрану природы и увеличения эколого-просветительских мероприятий с населением, проживающим на территориях, сопредельных с ООПТ", — сообщили в пресс-службе ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".Разумное природопользованиеО том, что "Школе защитников природы" быть, стало известно в ходе визита премьер-министра Михаила Мишустина на Дальний Восток. По итогам поездки глава правительства подписал еще ряд поручений, связанных с природопользованием в регионе.В частности, на Камчатке создадут международный научный центр нового времени. Он будет специализироваться на технологиях разумного природопользования. В центре будут заниматься темами природопользования и природоохраны и вопросами индустрии гостеприимства. Центр призван объединить ученых из образовательных учреждений и лабораторий с их коллегами из реального сектора экономики для реализации совместных проектов.Важные птицыЕще одной федеральной программой, в которую включился Камчатский край, стала инициатива Минприроды России по созданию службы орнитологической защиты.Частью новой службы станет и международный центр реабилитации, репродукции и сохранения редких видов птиц "Камчатка", сообщается на официальном сайте Минприроды России. "Организована передача ценного опыта иностранных орнитологов и ученых. В краткий срок подготовлена группировка ловчих птиц. Впереди долгосрочная работа, которая приведет к развитию орнитологической науки в России, а также позволит создать эффективную службу орнитологической защиты на наиболее приоритетных для безопасности объектах", — отметил генеральный директор Соколиного центра Шухрат Разоков.При этом новый центр не только будет решать задачи восстановления популяции редких видов птиц, но и станет способствовать научной деятельности и развитию туриндустрии."Соколиный центр — это как раз пример флагманского проекта, который потянет за собой целый куст и туристической инфраструктуры, и транспортной, и научной, что очень важно, потому что мы многого не знаем о нашей природе, о наших белых кречетах. Очень рад, что проект приобретает практические очертания, уже этой осенью начнутся строительные работы", — отметил губернатор Камчатки Владимир Солодов.Подготовительные работы для строительства центра репродукции и сохранения редких видов птиц уже стартовали. Отмечается, что при выборе места в первую очередь учитывалось мнение научных работников ООПТ, так как в дальнейшем кречетов планируют отпускать в среду обитания на территории Кроноцкого заповедника, где будут следить за его популяцией.
https://ria.ru/20200908/medvedi-1576886209.html
https://ria.ru/20200904/kamchatka-1576523256.html
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россия, владимир солодов, хорошие новости, дальний восток, кроноцкий заповедник, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), камчатский край

Высшая школа экологии: на Камчатке обучат волонтеров для заповедников

08:00 29.09.2020 (обновлено: 10:32 29.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТуристы на смотровой площадке в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке
Туристы на смотровой площадке в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. На Камчатке появилось единственное на Дальнем Востоке учебное заведение, где будут готовить гидов-переводчиков для заповедников и экологических волонтеров. В "Школе защитников природы" можно пройти как обучение с нуля, так и курсы повышения квалификации. Пока проект будет готовить кадры только для дальневосточных ООПТ — особо охраняемых природных территорий, но в дальнейшем специалистов планируют отправлять и в другие регионы Российской Федерации.
© РИА Новости / Алексей КуденкоТуристы проходят около Утиных озер в долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке
Туристы проходят около Утиных озер в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферномй заповеднике на Камчатке - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Туристы проходят около Утиных озер в долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке
"Обучение будет проходить очно и онлайн, практическая часть — на заповедных территориях Камчатского края. В настоящий момент начата работа по подготовке методического материала для курсов "Инспектор", "Гид-инструктор", "Заповедный волонтер", которые будут проводиться в школе", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".
Многодетная медвежья семья на берегу Кроноцкого залива - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 01:11Туризм
На Камчатке в заповеднике заметили редкую многодетную семью медведей
Идея появления подобной школы возникла неслучайно: в ООПТ существует жесткая нехватка сотрудников. Представители Кроноцкого заповедника надеются, что привлечение специально обученных волонтеров сможет частично решить эту проблему.
Кроме того, на Камчатке планируют наращивать объемы туристического рынка — профессиональные гиды-переводчики придутся тут как нельзя кстати.
Также образовательный проект призван помочь победить и еще одну насущную проблему — браконьерство.
"Одна из задач данного проекта — уменьшение браконьерства посредством вовлечения большего количества людей в охрану природы и увеличения эколого-просветительских мероприятий с населением, проживающим на территориях, сопредельных с ООПТ", — сообщили в пресс-службе ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

Разумное природопользование

О том, что "Школе защитников природы" быть, стало известно в ходе визита премьер-министра Михаила Мишустина на Дальний Восток. По итогам поездки глава правительства подписал еще ряд поручений, связанных с природопользованием в регионе.
© РИА Новости / Александр ПирагисМутновская сопка (вулкан Мутновский) — действующий вулкан в южной части полуострова Камчатка
Мутновская сопка (вулкан Мутновский) — действующий вулкан в южной части полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
Мутновская сопка (вулкан Мутновский) — действующий вулкан в южной части полуострова Камчатка
В частности, на Камчатке создадут международный научный центр нового времени. Он будет специализироваться на технологиях разумного природопользования. В центре будут заниматься темами природопользования и природоохраны и вопросами индустрии гостеприимства. Центр призван объединить ученых из образовательных учреждений и лабораторий с их коллегами из реального сектора экономики для реализации совместных проектов.

Важные птицы

Еще одной федеральной программой, в которую включился Камчатский край, стала инициатива Минприроды России по созданию службы орнитологической защиты.
Частью новой службы станет и международный центр реабилитации, репродукции и сохранения редких видов птиц "Камчатка", сообщается на официальном сайте Минприроды России.
"Организована передача ценного опыта иностранных орнитологов и ученых. В краткий срок подготовлена группировка ловчих птиц. Впереди долгосрочная работа, которая приведет к развитию орнитологической науки в России, а также позволит создать эффективную службу орнитологической защиты на наиболее приоритетных для безопасности объектах", — отметил генеральный директор Соколиного центра Шухрат Разоков.
© РИА Новости / Виталий АньковБелохвостый орлан во время охоты
Белохвостый орлан во время охоты - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Белохвостый орлан во время охоты
При этом новый центр не только будет решать задачи восстановления популяции редких видов птиц, но и станет способствовать научной деятельности и развитию туриндустрии.
"Соколиный центр — это как раз пример флагманского проекта, который потянет за собой целый куст и туристической инфраструктуры, и транспортной, и научной, что очень важно, потому что мы многого не знаем о нашей природе, о наших белых кречетах. Очень рад, что проект приобретает практические очертания, уже этой осенью начнутся строительные работы", — отметил губернатор Камчатки Владимир Солодов.
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Подготовительные работы для строительства центра репродукции и сохранения редких видов птиц уже стартовали. Отмечается, что при выборе места в первую очередь учитывалось мнение научных работников ООПТ, так как в дальнейшем кречетов планируют отпускать в среду обитания на территории Кроноцкого заповедника, где будут следить за его популяцией.
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Хорошие новостиРоссияВладимир СолодовХорошие новостиДальний ВостокКроноцкий заповедникМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Камчатский край
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