https://ria.ru/20200929/kachkanar-1577953904.html

Буддисты смогут посещать монастырь в опасной зоне около Качканара

Ситуация с буддийским монастырем "Шедруб Линг", расположенным в горах около города Качканар в зоне взрывных работ Собственно-Качканарского месторождения,... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:27

2020-09-29T16:27

2020-09-29T16:27

религия и мировоззрение

сергей бидонько

новости - религия и мировоззрение

качканар

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости.</strong> Ситуация с буддийским монастырем "Шедруб Линг", расположенным в горах около города Качканар в зоне взрывных работ Собственно-Качканарского месторождения, который хотели снести в Свердловской области, практически урегулирована, паломники смогут посещать монастырь по выходным, заявил журналистам во вторник вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.Ранее у компании Evraz возникли сложности при подготовке к освоению Собственно-Качканарского месторождения из-за того, что в зоне взрывных работ был расположен буддийский монастырь "Шедруб Линг", жители которого не хотели переезжать. Поднимался также вопрос о его сносе. В понедельник стало известно, что Evraz приступила к горным работам на месторождении."С юридической точки зрения, этот земельный отвод – это земля "Евраза". В принципе, они могут там поставить людей и никого не пускать. Это зона опасная, и нахождение там людей не допускается. Но, понимая всю непростую конфигурацию данных взаимоотношений, мы пропишем график посещения культовых объектов. Обсуждаются вопросы следующим образом: в будние дни доступ туда закрыт, и никого там нет, в выходные доступ практически не ограниченный", - сказал Бидонько.Он добавил, что доступ к культовым объектам также будет предоставлен в ключевые буддийские праздники, которые будут приходиться на будние дни. По словам Бидонько, власти и Evraz свои обещания выполнили. Так, приведена в порядок дорога к монастырю. В свою очередь, Evraz выделил средства жителям монастыря для переезда на другой участок."Пока ситуация в таком виде. Я ей занимаюсь фактически два года. Нам удалось неплохо продвинуться. Я очень хочу, чтобы мы в ближайшее время поставили точку", - заключил вице-губернатор.

https://ria.ru/20160818/1474685141.html

качканар

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей бидонько, новости - религия и мировоззрение, качканар