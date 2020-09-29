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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200929/kachkanar-1577953904.html
Буддисты смогут посещать монастырь в опасной зоне около Качканара
Ситуация с буддийским монастырем "Шедруб Линг", расположенным в горах около города Качканар в зоне взрывных работ Собственно-Качканарского месторождения,... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:27
2020-09-29T16:27
религия и мировоззрение
сергей бидонько
новости - религия и мировоззрение
качканар
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости.</strong> Ситуация с буддийским монастырем "Шедруб Линг", расположенным в горах около города Качканар в зоне взрывных работ Собственно-Качканарского месторождения, который хотели снести в Свердловской области, практически урегулирована, паломники смогут посещать монастырь по выходным, заявил журналистам во вторник вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.Ранее у компании Evraz возникли сложности при подготовке к освоению Собственно-Качканарского месторождения из-за того, что в зоне взрывных работ был расположен буддийский монастырь "Шедруб Линг", жители которого не хотели переезжать. Поднимался также вопрос о его сносе. В понедельник стало известно, что Evraz приступила к горным работам на месторождении."С юридической точки зрения, этот земельный отвод – это земля "Евраза". В принципе, они могут там поставить людей и никого не пускать. Это зона опасная, и нахождение там людей не допускается. Но, понимая всю непростую конфигурацию данных взаимоотношений, мы пропишем график посещения культовых объектов. Обсуждаются вопросы следующим образом: в будние дни доступ туда закрыт, и никого там нет, в выходные доступ практически не ограниченный", - сказал Бидонько.Он добавил, что доступ к культовым объектам также будет предоставлен в ключевые буддийские праздники, которые будут приходиться на будние дни. По словам Бидонько, власти и Evraz свои обещания выполнили. Так, приведена в порядок дорога к монастырю. В свою очередь, Evraz выделил средства жителям монастыря для переезда на другой участок."Пока ситуация в таком виде. Я ей занимаюсь фактически два года. Нам удалось неплохо продвинуться. Я очень хочу, чтобы мы в ближайшее время поставили точку", - заключил вице-губернатор.
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сергей бидонько, новости - религия и мировоззрение, качканар

Буддисты смогут посещать монастырь в опасной зоне около Качканара

16:27 29.09.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБуддийский монастырь Шад Тчуп Линг на горе Качканар
Буддийский монастырь Шад Тчуп Линг на горе Качканар - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Ситуация с буддийским монастырем "Шедруб Линг", расположенным в горах около города Качканар в зоне взрывных работ Собственно-Качканарского месторождения, который хотели снести в Свердловской области, практически урегулирована, паломники смогут посещать монастырь по выходным, заявил журналистам во вторник вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.
Ранее у компании Evraz возникли сложности при подготовке к освоению Собственно-Качканарского месторождения из-за того, что в зоне взрывных работ был расположен буддийский монастырь "Шедруб Линг", жители которого не хотели переезжать. Поднимался также вопрос о его сносе. В понедельник стало известно, что Evraz приступила к горным работам на месторождении.
Послушница топит печь в буддийском монастыре Шад Тчуп Линг, на горе Качканар в Свердловской области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.08.2016
18 августа 2016, 15:01Религия и мировоззрение
Настоятель монастыря на горе Качканар оштрафован за отказ снести сооружениеНастоятель буддийского монастыря "Шад Тчуп Лин" на горе Качканар Михаил Санников оштрафован за то, что не организовал снос монастыря. Причиной выселения буддистов ранее называли незаконное занятие территории, находящейся в федеральной собственности.
"С юридической точки зрения, этот земельный отвод – это земля "Евраза". В принципе, они могут там поставить людей и никого не пускать. Это зона опасная, и нахождение там людей не допускается. Но, понимая всю непростую конфигурацию данных взаимоотношений, мы пропишем график посещения культовых объектов. Обсуждаются вопросы следующим образом: в будние дни доступ туда закрыт, и никого там нет, в выходные доступ практически не ограниченный", - сказал Бидонько.
Он добавил, что доступ к культовым объектам также будет предоставлен в ключевые буддийские праздники, которые будут приходиться на будние дни. По словам Бидонько, власти и Evraz свои обещания выполнили. Так, приведена в порядок дорога к монастырю. В свою очередь, Evraz выделил средства жителям монастыря для переезда на другой участок.
"Пока ситуация в таком виде. Я ей занимаюсь фактически два года. Нам удалось неплохо продвинуться. Я очень хочу, чтобы мы в ближайшее время поставили точку", - заключил вице-губернатор.
 
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Религия и мировоззрениеСергей БидонькоНовости - Религия и мировоззрениеКачканар
 
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