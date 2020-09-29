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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/istrebitel-1577957095.html
Турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении
Турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС Армении, написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в фейсбуке. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:59
2020-09-29T20:48
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны армении
f-16
су-25
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 29 сен — РИА Новости.</strong> Турецкий <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> сбил <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a> ВВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в фейсбуке.По словам представителя ведомства, F-16 взлетел с азербайджанского аэродрома Гянджа и прикрывал удары по населенным пунктам и подразделениям армии Армении близ Вардениса, Мец Масрика, Сотка, которые наносили азербайджанские Су-25 и турецкие беспилотники "Байрактар".Степанян уточнила, что турецкий F-16 углубился на территорию республики на 60 километров.В Турции, в свою очередь, опровергли заявления Еревана об атаке на военный самолет, сообщило агентство Bloomberg. Так, по словам Фахреттина Алтуна, главы департамента коммуникаций администрации турецкого президента, утверждения об этом "совершенно неверны".Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы назвал заявления Еревана ложью и фантазией "армянской военной пропагандистской машины".Турция является членом блока НАТО, Армения входит в ОДКБ.Посол Армении в Москве Вардан Тогонян сообщил РИА Новости, что Ереван пока не обращался в Организацию договора о коллективной безопасности по ситуации в Нагорном Карабахе, но подчеркнул, что после турецкой атаки на военный самолет этот вопрос обсуждается.Обострение в Нагорном КарабахеСтолкновения в Нагорном Карабахе обострились в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Конфликт начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Францией</a>.
https://ria.ru/20200929/vertolet-1577949506.html
https://ria.ru/20200929/posol-1577958940.html
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577946611.html
вранье! пока не увижу видео не поверю. армяне специально нагнетают. помнится сегодня утром они угрожали применить Искандеры, если появятся Ф-16, и вот по мановению волшебной палочки Ф-16 появились да еще и сбили армянский самолет. отличный повод применить неадекватно мощное оружие
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Туркам здесь делать нечего -это не их война.
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армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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минобороны армении, f-16, су-25, армения, в мире

Турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении

16:59 29.09.2020 (обновлено: 20:48 29.09.2020)
 
© AP Photo / Kenan GurbuzСамолет F-16 ВВС Турции
Самолет F-16 ВВС Турции - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© AP Photo / Kenan Gurbuz
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 сен — РИА Новости. Турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС Армении, написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в фейсбуке.
"При выполнении боевой задачи во время противовоздушных и воздушных боев многофункциональный истребитель F-16 турецких ВВС сбил над воздушной территорией Армении штурмовик СУ-25 ВВС Армении. Пилот героически погиб", — говорится в публикации.
По словам представителя ведомства, F-16 взлетел с азербайджанского аэродрома Гянджа и прикрывал удары по населенным пунктам и подразделениям армии Армении близ Вардениса, Мец Масрика, Сотка, которые наносили азербайджанские Су-25 и турецкие беспилотники "Байрактар".
Степанян уточнила, что турецкий F-16 углубился на территорию республики на 60 километров.
В Нагорном Карабахе уничтожен вертолет. Кадры Минобороны Армении - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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В Турции, в свою очередь, опровергли заявления Еревана об атаке на военный самолет, сообщило агентство Bloomberg. Так, по словам Фахреттина Алтуна, главы департамента коммуникаций администрации турецкого президента, утверждения об этом "совершенно неверны".
Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы назвал заявления Еревана ложью и фантазией "армянской военной пропагандистской машины".
Турция является членом блока НАТО, Армения входит в ОДКБ.
Посол Армении в Москве Вардан Тогонян сообщил РИА Новости, что Ереван пока не обращался в Организацию договора о коллективной безопасности по ситуации в Нагорном Карабахе, но подчеркнул, что после турецкой атаки на военный самолет этот вопрос обсуждается.
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Обострение в Нагорном Карабахе

Столкновения в Нагорном Карабахе обострились в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Конфликт начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АрменииF-16Су-25АрменияВ мире
 
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