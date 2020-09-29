https://ria.ru/20200929/istrebitel-1577957095.html

Турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении

Турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС Армении, написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в фейсбуке. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:59

2020-09-29T16:59

2020-09-29T20:48

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

f-16

су-25

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 29 сен — РИА Новости.</strong> Турецкий <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> сбил <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a> ВВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в фейсбуке.По словам представителя ведомства, F-16 взлетел с азербайджанского аэродрома Гянджа и прикрывал удары по населенным пунктам и подразделениям армии Армении близ Вардениса, Мец Масрика, Сотка, которые наносили азербайджанские Су-25 и турецкие беспилотники "Байрактар".Степанян уточнила, что турецкий F-16 углубился на территорию республики на 60 километров.В Турции, в свою очередь, опровергли заявления Еревана об атаке на военный самолет, сообщило агентство Bloomberg. Так, по словам Фахреттина Алтуна, главы департамента коммуникаций администрации турецкого президента, утверждения об этом "совершенно неверны".Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы назвал заявления Еревана ложью и фантазией "армянской военной пропагандистской машины".Турция является членом блока НАТО, Армения входит в ОДКБ.Посол Армении в Москве Вардан Тогонян сообщил РИА Новости, что Ереван пока не обращался в Организацию договора о коллективной безопасности по ситуации в Нагорном Карабахе, но подчеркнул, что после турецкой атаки на военный самолет этот вопрос обсуждается.Обострение в Нагорном КарабахеСтолкновения в Нагорном Карабахе обострились в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Конфликт начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Францией</a>.

https://ria.ru/20200929/vertolet-1577949506.html

https://ria.ru/20200929/posol-1577958940.html

https://ria.ru/20200929/karabakh-1577946611.html

Eric Beysen вранье! пока не увижу видео не поверю. армяне специально нагнетают. помнится сегодня утром они угрожали применить Искандеры, если появятся Ф-16, и вот по мановению волшебной палочки Ф-16 появились да еще и сбили армянский самолет. отличный повод применить неадекватно мощное оружие 347

Ak Ak Туркам здесь делать нечего -это не их война. 62

362

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, f-16, су-25, армения, в мире