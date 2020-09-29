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Лукашенко предоставил белорусским военным участок для испытания ракет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом предоставил военным страны в безвозмездное пользование на три месяца участок местности "Полесский" для... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T19:37
2020-09-29T19:37
александр лукашенко
белоруссия
безопасность
в мире
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<strong>МИНСК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> своим указом предоставил военным страны в безвозмездное пользование на три месяца участок местности "Полесский" для мероприятий по боеподготовке, испытаний ракетного вооружения и летательных аппаратов, сообщила во вторник пресс-служба главы государства."Министерству обороны и организациям оборонного сектора экономики предоставляется право безвозмездного использования ежегодно с 1 декабря по 28 февраля участка местности "Полесский" для проведения мероприятий по боевой подготовке, а также испытаний ракетного вооружения и летательных аппаратов. Это предусмотрено указом №354, который 29 сентября подписал президент Беларуси Александр Лукашенко", - говорится в сообщении пресс-службы.По ее данным, необходимость принятия документа объясняется тем, что существующие в вооруженных силах республики полигоны обеспечивают стрельбы (боевые пуски) и испытания ракет на относительно небольшую дальность, а проведение стрельб на большую дальность на полигонах иностранных государств связано с существенными затратами материальных и финансовых средств."Издание указа позволило законодательно регламентировать порядок использования участка местности "Полесский" для боевых пусков и стрельб, а также испытаний отечественного ракетного вооружения и летательных аппаратов", - говорится в сообщенииКак отметили в пресс-службе, документом, в частности, определяется порядок организации и проведения мероприятий по боеподготовке, связанных с пусками ракет и боевыми стрельбами, а также испытаний ракетного вооружения и летательных аппаратов, проведения боевых (демонстрационных) стрельб. Устанавливаются обязанности госорганов и организаций оборонного сектора экономики при использовании участка местности "Полесский". Кроме того, указом установлены мероприятия по обеспечению безопасных условий и исключению негативных последствий от проведения боевых (испытательных) пусков ракет и стрельб, а также условия, при которых осуществляется возмещение виновными вреда, говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20200918/mezentsev-1577463908.html
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РИА Новости
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александр лукашенко, белоруссия, безопасность, в мире

Лукашенко предоставил белорусским военным участок для испытания ракет

19:37 29.09.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время учений "Славянское братство - 2020"
Военнослужащие во время учений Славянское братство - 2020 - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом предоставил военным страны в безвозмездное пользование на три месяца участок местности "Полесский" для мероприятий по боеподготовке, испытаний ракетного вооружения и летательных аппаратов, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
"Министерству обороны и организациям оборонного сектора экономики предоставляется право безвозмездного использования ежегодно с 1 декабря по 28 февраля участка местности "Полесский" для проведения мероприятий по боевой подготовке, а также испытаний ракетного вооружения и летательных аппаратов. Это предусмотрено указом №354, который 29 сентября подписал президент Беларуси Александр Лукашенко", - говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, необходимость принятия документа объясняется тем, что существующие в вооруженных силах республики полигоны обеспечивают стрельбы (боевые пуски) и испытания ракет на относительно небольшую дальность, а проведение стрельб на большую дальность на полигонах иностранных государств связано с существенными затратами материальных и финансовых средств.
"Издание указа позволило законодательно регламентировать порядок использования участка местности "Полесский" для боевых пусков и стрельб, а также испытаний отечественного ракетного вооружения и летательных аппаратов", - говорится в сообщении
Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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Как отметили в пресс-службе, документом, в частности, определяется порядок организации и проведения мероприятий по боеподготовке, связанных с пусками ракет и боевыми стрельбами, а также испытаний ракетного вооружения и летательных аппаратов, проведения боевых (демонстрационных) стрельб. Устанавливаются обязанности госорганов и организаций оборонного сектора экономики при использовании участка местности "Полесский". Кроме того, указом установлены мероприятия по обеспечению безопасных условий и исключению негативных последствий от проведения боевых (испытательных) пусков ракет и стрельб, а также условия, при которых осуществляется возмещение виновными вреда, говорится в сообщении.
 
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