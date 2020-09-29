https://ria.ru/20200929/ipoteka-1577940706.html

Мурманские власти предложили расширить "дальневосточную" ипотеку

Правительство Мурманской области считает возможным распространить опыт льготной ипотеки под 2%, предусмотренной для жителей Дальнего Востока, на территорию... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:18

2020-09-29T13:18

2020-09-29T13:18

мурманская область

андрей чибис

арктика

марат хуснуллин

министерство финансов рф (минфин россии)

мурманск

мурманская область

экономика

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<strong>МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a> считает возможным распространить опыт льготной ипотеки под 2%, предусмотренной для жителей <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>, на территорию <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктики</a>, сообщили в министерстве информационной политики региона.Отмечается, что соответствующие предложения были направлены в правительство РФ, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> и Минвостокразвития. Вопрос льготной ипотеки был затронут губернатором области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_CHibis/" target="_blank" data-auto="true">Андреем Чибисом</a> в ходе селекторного совещания с заместителем председателя правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Marat_KHusnullin/" target="_blank" data-auto="true">Маратом Хуснуллиным</a> во вторник."Учитывая, что у нас и так по понятным причинам дороже строительство, дороже себестоимость, нормального финансового рычага, чтобы сформировать достаточный спрос, без льготной ипотеки не хватает. С учётом эффекта, который был получен на Дальнем Востоке, и той задачи, которая перед нами стоит в Арктике, мы просим вернуться к этому вопросу и по возможности учесть в паспорте нацпроекта 2-процентную ипотеку на территории Арктики", – отметил глава региона.Подготовленное региональным правительством финансово-экономическое обоснование, касающееся Мурманской области, предполагает финансирование в объёме порядка 1 миллиарда рублей на ближайшие три года. Сам регион выделить такую сумму на данные цели не в состоянии, притом что с 2021 года в Заполярье вводятся областные преференции по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан."Марат Хуснуллин дал Минфину и Минэкономразвития РФ поручение проработать поднятый Мурманской областью вопрос. В свою очередь вице-премьер отметил, что снижение ипотечных ставок обязательно предполагает встречное движение в виде ввода новых объёмов жилья, иначе спрос может превысить предложение", - отметили в пресс-службе.В Мурманской области принимается ряд мер стимулирования роста объёмов нового жилищного фонда. В частности, в рамках стратегии развития региона "На Севере – жить.2030" с 2021 года начинается реализация пилотного проекта по развитию жилищного строительства в <a href="http://ria.ru/location_Murmansk/" target="_blank" data-auto="true">Мурманске</a>, где будет построено порядка 200 тысяч квадратных метров жилья. Ввод объектов запланирован с 2022 по 2025 годы. Также в ближайшее время планируется реализовать комплекс мер по стимулированию в Заполярье индивидуального жилищного строительства.

https://ria.ru/20200917/murmansk-1577379839.html

https://ria.ru/20200911/ryba-1577085459.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей чибис, арктика, марат хуснуллин, министерство финансов рф (минфин россии), мурманск, мурманская область, экономика