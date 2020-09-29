https://ria.ru/20200929/informataki-1577939137.html

Премьер Белоруссии заявил о яростных информатаках против Москвы и Минска

Против Белоруссии и России ведутся "яростные информационные атаки", это часть спланированной политики "по слому коллективной ментальности народов", заявил во... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:56

2020-09-29T12:56

2020-09-29T12:56

роман головченко

россия

белоруссия

политика

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<strong>МИНСК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Против <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> и <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> ведутся "яростные информационные атаки", это часть спланированной политики "по слому коллективной ментальности народов", заявил во вторник премьер республики <a href="https://ria.ru/person_roman-golovchenko" target="_blank">Роман Головченко</a>.Как указал премьер, СССР обвиняют в развязывании Второй мировой войны, советские символы привязывают к нацистским, людям запрещают отмечать священный для них праздник под знаменами Великой Победы. "Для чего это делается? Чтобы разрушить память, сломить внутренний стержень, а затем с помощью раздора и хаоса поставить, возможно, под внешнее управление наши страны", - считает руководитель правительства республики.Он также с сожалением отметил, что предпринимаются попытки пересмотра, ревизионизма, фальсификации истории и итогов Второй мировой войны, находятся желающие "переделать и поделить современный мир по-новому, посеять взаимное недоверие, вражду разобщить людей".

https://ria.ru/20200929/vov-1577933552.html

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россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, россия, белоруссия, политика