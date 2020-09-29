https://ria.ru/20200929/informataki-1577939137.html
Премьер Белоруссии заявил о яростных информатаках против Москвы и Минска
Против Белоруссии и России ведутся "яростные информационные атаки", это часть спланированной политики "по слому коллективной ментальности народов", заявил во... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:56
2020-09-29T12:56
2020-09-29T12:56
роман головченко
россия
белоруссия
политика
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<strong>МИНСК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Против <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> и <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> ведутся "яростные информационные атаки", это часть спланированной политики "по слому коллективной ментальности народов", заявил во вторник премьер республики <a href="https://ria.ru/person_roman-golovchenko" target="_blank">Роман Головченко</a>.Как указал премьер, СССР обвиняют в развязывании Второй мировой войны, советские символы привязывают к нацистским, людям запрещают отмечать священный для них праздник под знаменами Великой Победы. "Для чего это делается? Чтобы разрушить память, сломить внутренний стержень, а затем с помощью раздора и хаоса поставить, возможно, под внешнее управление наши страны", - считает руководитель правительства республики.Он также с сожалением отметил, что предпринимаются попытки пересмотра, ревизионизма, фальсификации истории и итогов Второй мировой войны, находятся желающие "переделать и поделить современный мир по-новому, посеять взаимное недоверие, вражду разобщить людей".
https://ria.ru/20200929/vov-1577933552.html
1
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман головченко, россия, белоруссия, политика
МИНСК, 29 сен – РИА Новости.
Против Белоруссии
и России
ведутся "яростные информационные атаки", это часть спланированной политики "по слому коллективной ментальности народов", заявил во вторник премьер республики Роман Головченко
.
"Против Беларуси и России ведут яростные информационные атаки, нас, потомков героев-победителей, хотят заставить испытывать чувство вины, чуть ли не оправдываться за своих отцов и дедов, которые ценой собственной жизни обеспечили мир для человечества. И это часть спланированной политики не просто по ревизии исторической памяти, а по слому коллективной ментальности народов", - заявил Головченко на пленарном заседании VII Форума регионов Белоруссии и РФ.
Как указал премьер, СССР обвиняют в развязывании Второй мировой войны, советские символы привязывают к нацистским, людям запрещают отмечать священный для них праздник под знаменами Великой Победы. "Для чего это делается? Чтобы разрушить память, сломить внутренний стержень, а затем с помощью раздора и хаоса поставить, возможно, под внешнее управление наши страны", - считает руководитель правительства республики.
Он также с сожалением отметил, что предпринимаются попытки пересмотра, ревизионизма, фальсификации истории и итогов Второй мировой войны, находятся желающие "переделать и поделить современный мир по-новому, посеять взаимное недоверие, вражду разобщить людей".