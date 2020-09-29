https://ria.ru/20200929/gripp-1577951698.html
Мурашко рассказал о темпах вакцинации россиян от гриппа
В России прививки от гриппа сделали почти 25 миллионов человек, в регионы поступило 10 миллионов доз вакцины для детей и 24 миллиона доз для взрослых, заявил... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:59
2020-09-29T15:59
2020-09-29T16:11
михаил мурашко
здоровье - общество
грипп
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> В России прививки от гриппа сделали почти 25 миллионов человек, в регионы поступило 10 миллионов доз вакцины для детей и 24 миллиона доз для взрослых, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."На сегодняшний день вакцина против гриппа в объеме 10 миллионов доз для детей и 24 миллиона доз для взрослых поступили во все субъекты Российской Федерации, во все медицинские организации. Уже провакцинированы сегодня почти 25 миллионов человек, в том числе почти 10 миллионов детей", - сказал Мурашко на совещании президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с правительством.Согласно приказу Минздрава, добавил он, все дети подлежат вакцинации с 6 месяцев.Порядка 17% населения России охвачены вакцинацией против гриппа, это больше, чем в обычные годы, также сообщил Мурашко."Охват (вакцинацией против гриппа – ред.) сегодня составляет практически 17% населения страны, что выше по сравнению с прошлым годом почти на 5 миллионов человек на те же даты, или на 24% вакцинация идет более активно", - сказал Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
https://ria.ru/20200928/gripp-1577902406.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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михаил мурашко, здоровье - общество, грипп