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https://ria.ru/20200929/gripp-1577951698.html
Мурашко рассказал о темпах вакцинации россиян от гриппа
В России прививки от гриппа сделали почти 25 миллионов человек, в регионы поступило 10 миллионов доз вакцины для детей и 24 миллиона доз для взрослых, заявил... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:59
2020-09-29T16:11
михаил мурашко
здоровье - общество
грипп
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> В России прививки от гриппа сделали почти 25 миллионов человек, в регионы поступило 10 миллионов доз вакцины для детей и 24 миллиона доз для взрослых, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."На сегодняшний день вакцина против гриппа в объеме 10 миллионов доз для детей и 24 миллиона доз для взрослых поступили во все субъекты Российской Федерации, во все медицинские организации. Уже провакцинированы сегодня почти 25 миллионов человек, в том числе почти 10 миллионов детей", - сказал Мурашко на совещании президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с правительством.Согласно приказу Минздрава, добавил он, все дети подлежат вакцинации с 6 месяцев.Порядка 17% населения России охвачены вакцинацией против гриппа, это больше, чем в обычные годы, также сообщил Мурашко."Охват (вакцинацией против гриппа – ред.) сегодня составляет практически 17% населения страны, что выше по сравнению с прошлым годом почти на 5 миллионов человек на те же даты, или на 24% вакцинация идет более активно", - сказал Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
https://ria.ru/20200928/gripp-1577902406.html
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михаил мурашко, здоровье - общество, грипп

Мурашко рассказал о темпах вакцинации россиян от гриппа

15:59 29.09.2020 (обновлено: 16:11 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В России прививки от гриппа сделали почти 25 миллионов человек, в регионы поступило 10 миллионов доз вакцины для детей и 24 миллиона доз для взрослых, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"На сегодняшний день вакцина против гриппа в объеме 10 миллионов доз для детей и 24 миллиона доз для взрослых поступили во все субъекты Российской Федерации, во все медицинские организации. Уже провакцинированы сегодня почти 25 миллионов человек, в том числе почти 10 миллионов детей", - сказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
Согласно приказу Минздрава, добавил он, все дети подлежат вакцинации с 6 месяцев.
Порядка 17% населения России охвачены вакцинацией против гриппа, это больше, чем в обычные годы, также сообщил Мурашко.
Медик делает прививку с вакциной - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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"Охват (вакцинацией против гриппа – ред.) сегодня составляет практически 17% населения страны, что выше по сравнению с прошлым годом почти на 5 миллионов человек на те же даты, или на 24% вакцинация идет более активно", - сказал Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
 
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Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоГрипп
 
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