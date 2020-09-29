https://ria.ru/20200929/gorbachev-1577920545.html

Горбачев дал совет будущему президенту США

Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью Times призвал будущего победителя президентской гонки в США без промедлений провести встречу с Владимиром Путиным. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T05:25

2020-09-29T05:25

2020-09-29T07:50

рональд рейган

россия

дональд трамп

михаил горбачев

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сша

в мире

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"Очень тревожно": Горбачев дал совет США по поводу России

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Экс-президент СССР <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a> в интервью <a href="https://www.thetimes.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Times</a> призвал будущего победителя президентской гонки в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> без промедлений провести встречу с <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.Бывший советский лидер выразил опасения, что гонка ядерных вооружений может выйти из-под контроля.Он считает, что Россия и Соединенные Штаты должны провести "второй Рейкьявик", имея в виду свою встречу с <a href="http://ria.ru/person_Ronald_Rejjgan/" target="_blank" data-auto="true">Рональдом Рейганом</a> в <a href="http://ria.ru/location_Iceland/" target="_blank" data-auto="true">Исландии</a> в 1986 году.Горбачев заявил об особой озабоченности американскими планами по созданию нового ядерного оружия.Выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем Белый дом на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Москвой, Пекином и Вашингтоном. В Китае эту идею отвергают.Российские власти отмечали, что Москва пока не видит однозначного настроя Соединенных Штатов на продление ДСНВ. Глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank">Сергей Лавров</a> ранее подчеркивал, что Россия не будет удовлетворять нереализуемые требования американских партнеров, в том числе касательно участия Китая.<strong><em>Полный текст статьи читайте на сайте <a href="https://inosmi.ru/politic/20200928/248202952.html" target="_blank">ИноСМИ</a>>></em></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рональд рейган, россия, дональд трамп, михаил горбачев, джо байден, исландия, ссср, сша, в мире