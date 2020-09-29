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https://ria.ru/20200929/gorbachev-1577920545.html
Горбачев дал совет будущему президенту США
Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью Times призвал будущего победителя президентской гонки в США без промедлений провести встречу с Владимиром Путиным. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T05:25
2020-09-29T07:50
рональд рейган
россия
дональд трамп
михаил горбачев
джо байден
исландия
ссср
сша
в мире
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"Очень тревожно": Горбачев дал совет США по поводу России
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Экс-президент СССР <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a> в интервью <a href="https://www.thetimes.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Times</a> призвал будущего победителя президентской гонки в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> без промедлений провести встречу с <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.Бывший советский лидер выразил опасения, что гонка ядерных вооружений может выйти из-под контроля.Он считает, что Россия и Соединенные Штаты должны провести "второй Рейкьявик", имея в виду свою встречу с <a href="http://ria.ru/person_Ronald_Rejjgan/" target="_blank" data-auto="true">Рональдом Рейганом</a> в <a href="http://ria.ru/location_Iceland/" target="_blank" data-auto="true">Исландии</a> в 1986 году.Горбачев заявил об особой озабоченности американскими планами по созданию нового ядерного оружия.Выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем Белый дом на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Москвой, Пекином и Вашингтоном. В Китае эту идею отвергают.Российские власти отмечали, что Москва пока не видит однозначного настроя Соединенных Штатов на продление ДСНВ. Глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank">Сергей Лавров</a> ранее подчеркивал, что Россия не будет удовлетворять нереализуемые требования американских партнеров, в том числе касательно участия Китая.<strong><em>Полный текст статьи читайте на сайте <a href="https://inosmi.ru/politic/20200928/248202952.html" target="_blank">ИноСМИ</a>&gt;&gt;</em></strong>
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рональд рейган, россия, дональд трамп, михаил горбачев, джо байден, исландия, ссср, сша, в мире

Горбачев дал совет будущему президенту США

05:25 29.09.2020 (обновлено: 07:50 29.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью Times призвал будущего победителя президентской гонки в США без промедлений провести встречу с Владимиром Путиным.
Бывший советский лидер выразил опасения, что гонка ядерных вооружений может выйти из-под контроля.

"Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния. Нужен сильный импульс со стороны президентов обеих стран", — поделился мнением Горбачев.

Он считает, что Россия и Соединенные Штаты должны провести "второй Рейкьявик", имея в виду свою встречу с Рональдом Рейганом в Исландии в 1986 году.

"Отношения между Советским Союзом и США в середине 1980-х годов были намного сложнее, чем они есть сейчас. Однако нам тогда удалось найти выход при помощи доверия, понимания и выстраивания отношений друг с другом", — подчеркивает экс-президент СССР.

Горбачев заявил об особой озабоченности американскими планами по созданию нового ядерного оружия.
Выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября, Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем Белый дом на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Москвой, Пекином и Вашингтоном. В Китае эту идею отвергают.
Российские власти отмечали, что Москва пока не видит однозначного настроя Соединенных Штатов на продление ДСНВ. Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Россия не будет удовлетворять нереализуемые требования американских партнеров, в том числе касательно участия Китая.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 22:30
В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
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