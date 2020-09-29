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В России анонсировали запуск спутниковой системы нового поколения
Развертывание российской спутниковой группировки связи "Гонец" нового поколения начнется в 2025 году, сообщил генеральный директор компании-оператора... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:53
2020-09-29T13:53
олег химочко
спутниковая система "гонец"
космос - риа наука
дмитрий рогозин
технологии
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Развертывание российской спутниковой группировки связи "Гонец" нового поколения начнется в 2025 году, сообщил генеральный директор компании-оператора "<a href="https://ria.ru/organization_OAO_Sputnikovaja_sistema_Gonec" target="_blank">Спутниковая система "Гонец</a>" Павел Черенков.Ранее глава "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> анонсировал, что новая спутниковая система с условным названием "Гонец-2" будет ориентирована на предоставление услуг интернета вещей."Сейчас мы думаем над новым поколением системы, которое планируем запускать в строй с 2025 года. Условно его можно назвать "Гонец-2.0". Эскизный проект формируем вместе с (предприятием) "Информационные спутниковые системы имени Решетнёва" и другими партнерами", - приводятся слова Черенкова в свежем номере журнала "Русский космос", выпускаемого "Роскосмосом".В ноябре 2019 года заместитель гендиректора компании "Спутниковая система "Гонец" <a href="http://ria.ru/person_oleg-khimochko/" target="_blank" data-auto="true">Олег Химочко</a> рассказал РИА Новости, что запуски спутников группировки начнутся с 2024 года. Группировка будет состоять из 28 космических аппаратов, разнесенных в четырех плоскостях, по семь аппаратов в каждой. Они будут располагаться на орбите высотой 1,5 тысячи километров. Запуски планируется осуществлять с помощью ракет "Союз-2".В настоящее время на орбите эксплуатируется группировка "Гонец" предыдущего поколения.
https://ria.ru/20200922/sputnik-1577605007.html
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олег химочко, спутниковая система "гонец", космос - риа наука, дмитрий рогозин, технологии

В России анонсировали запуск спутниковой системы нового поколения

13:53 29.09.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКосмический аппарат "Гонец-М"
Космический аппарат Гонец-М - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Развертывание российской спутниковой группировки связи "Гонец" нового поколения начнется в 2025 году, сообщил генеральный директор компании-оператора "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал, что новая спутниковая система с условным названием "Гонец-2" будет ориентирована на предоставление услуг интернета вещей.
"Сейчас мы думаем над новым поколением системы, которое планируем запускать в строй с 2025 года. Условно его можно назвать "Гонец-2.0". Эскизный проект формируем вместе с (предприятием) "Информационные спутниковые системы имени Решетнёва" и другими партнерами", - приводятся слова Черенкова в свежем номере журнала "Русский космос", выпускаемого "Роскосмосом".
В ноябре 2019 года заместитель гендиректора компании "Спутниковая система "Гонец" Олег Химочко рассказал РИА Новости, что запуски спутников группировки начнутся с 2024 года. Группировка будет состоять из 28 космических аппаратов, разнесенных в четырех плоскостях, по семь аппаратов в каждой. Они будут располагаться на орбите высотой 1,5 тысячи километров. Запуски планируется осуществлять с помощью ракет "Союз-2".
В настоящее время на орбите эксплуатируется группировка "Гонец" предыдущего поколения.
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22 сентября, 15:25
Спутник "Монитор-Э" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
 
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Олег ХимочкоСпутниковая система "Гонец"Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинТехнологии
 
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