https://ria.ru/20200929/gonduras-1577947971.html
В Гондурасе журналиста застрелили во время прямой трансляции
Вооруженные люди на мотоцикле выстрелили в журналиста Луиса Альмендареса в Гондурасе, он скончался, сообщает местное издание Prensa. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:04
2020-09-29T15:04
2020-09-29T15:04
гондурас
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Вооруженные люди на мотоцикле выстрелили в журналиста Луиса Альмендареса в <a href="http://ria.ru/location_Honduras/" target="_blank" data-auto="true">Гондурасе</a>, он скончался, сообщает местное издание <a href="http://www.laprensa.hn/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Prensa</a>.В воскресенье журналист вел прямую трансляцию в Facebook из города Комаягуа в центральной части страны, когда на него было совершено нападение. Два человека, которые ехали на мотоцикле, выстрелили в него несколько раз, а затем скрылись. Альмендарес получил три огнестрельных ранения. Раненого журналиста срочно доставили в больницу, где ему сделали операцию. Однако в понедельник утром 35-летний журналист скончался.Пока он еще был в сознании, он рассказал властям, что направлялся в магазин, когда внезапно появились нападавшие. Сейчас власти пытаются установить их местонахождение.Издание Criterio отмечает, что Луис Альмендарес был известен тем, что разоблачал местных предпринимателей и политиков, особенно в вопросах коррупции и незаконного оборота наркотиков.
https://ria.ru/20180922/1529121700.html
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гондурас
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гондурас, в мире
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Вооруженные люди на мотоцикле выстрелили в журналиста Луиса Альмендареса в Гондурасе
, он скончался, сообщает местное издание Prensa
.
В воскресенье журналист вел прямую трансляцию в Facebook из города Комаягуа в центральной части страны, когда на него было совершено нападение. Два человека, которые ехали на мотоцикле, выстрелили в него несколько раз, а затем скрылись. Альмендарес получил три огнестрельных ранения. Раненого журналиста срочно доставили в больницу, где ему сделали операцию. Однако в понедельник утром 35-летний журналист скончался.
Пока он еще был в сознании, он рассказал властям, что направлялся в магазин, когда внезапно появились нападавшие. Сейчас власти пытаются установить их местонахождение.
Издание Criterio отмечает, что Луис Альмендарес был известен тем, что разоблачал местных предпринимателей и политиков, особенно в вопросах коррупции и незаконного оборота наркотиков.