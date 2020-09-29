Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200929/gonduras-1577947971.html
В Гондурасе журналиста застрелили во время прямой трансляции
Вооруженные люди на мотоцикле выстрелили в журналиста Луиса Альмендареса в Гондурасе, он скончался, сообщает местное издание Prensa. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:04
2020-09-29T15:04
гондурас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153025/11/1530251140_0:192:2048:1344_1400x0_80_0_0_11db980685c6eb719798541b5ef102ce.jpg
<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Вооруженные люди на мотоцикле выстрелили в журналиста Луиса Альмендареса в <a href="http://ria.ru/location_Honduras/" target="_blank" data-auto="true">Гондурасе</a>, он скончался, сообщает местное издание <a href="http://www.laprensa.hn/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Prensa</a>.В воскресенье журналист вел прямую трансляцию в Facebook из города Комаягуа в центральной части страны, когда на него было совершено нападение. Два человека, которые ехали на мотоцикле, выстрелили в него несколько раз, а затем скрылись. Альмендарес получил три огнестрельных ранения. Раненого журналиста срочно доставили в больницу, где ему сделали операцию. Однако в понедельник утром 35-летний журналист скончался.Пока он еще был в сознании, он рассказал властям, что направлялся в магазин, когда внезапно появились нападавшие. Сейчас власти пытаются установить их местонахождение.Издание Criterio отмечает, что Луис Альмендарес был известен тем, что разоблачал местных предпринимателей и политиков, особенно в вопросах коррупции и незаконного оборота наркотиков.
https://ria.ru/20180922/1529121700.html
2
гондурас
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153025/11/1530251140_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_b7be122064628896feffe19e6476abe9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гондурас, в мире

В Гондурасе журналиста застрелили во время прямой трансляции

15:04 29.09.2020
 
CC BY-SA 3.0 / Steven Craig / Palacio Municipal in San Pedro Sula, HondurasГород Сан-Педро-Сула в Гондурасе
Город Сан-Педро-Сула в Гондурасе - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
CC BY-SA 3.0 / Steven Craig / Palacio Municipal in San Pedro Sula, Honduras
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вооруженные люди на мотоцикле выстрелили в журналиста Луиса Альмендареса в Гондурасе, он скончался, сообщает местное издание Prensa.
В воскресенье журналист вел прямую трансляцию в Facebook из города Комаягуа в центральной части страны, когда на него было совершено нападение. Два человека, которые ехали на мотоцикле, выстрелили в него несколько раз, а затем скрылись. Альмендарес получил три огнестрельных ранения. Раненого журналиста срочно доставили в больницу, где ему сделали операцию. Однако в понедельник утром 35-летний журналист скончался.
Пока он еще был в сознании, он рассказал властям, что направлялся в магазин, когда внезапно появились нападавшие. Сейчас власти пытаются установить их местонахождение.
Издание Criterio отмечает, что Луис Альмендарес был известен тем, что разоблачал местных предпринимателей и политиков, особенно в вопросах коррупции и незаконного оборота наркотиков.
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.09.2018
22 сентября 2018, 04:11
В Мексике неизвестные застрелили журналиста
 
Обсудить2
ГондурасВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, как следят за пользователями Instagram
01:51Стивен Содерберг начал снимать криминальный триллер со звездным составом
01:50В США вынесли приговор россиянину Евгению Никулину
01:28Совбез ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
01:12Нарколог оценил состояние дочери Конкина перед ее гибелью
00:41Мужу Тихановской продлили арест на два месяца
00:29Разведка США заявила, что РФ приписывала Клинтон скандалы против Трампа
00:21Суд в США отказал россиянину Никулину в новом процессе
00:17Вильфанд рассказал, когда закончится бабье лето
00:13Тихановская: фамилия Лукашенко есть в переданном в ЕС списке санкций
00:10Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии
00:06Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии
00:01Премьер Ирака заявил о намерении ряда стран закрыть посольства в Багдаде
23:39В работе Instagram произошел сбой
23:05В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом
23:04Число жертв коронавируса в мире превысило миллион
22:57В Грузии подрались сторонники правящей партии и оппозиции
22:48В Минске на несанкционированной акции задержали более десяти человек
22:39В Армении заявили об уничтожении азербайджанской бронетехники в Карабахе
22:35Ереван назвал "неумелым" опровержение Баку по сбитому Су-25
Лента новостейМолния