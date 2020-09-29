https://ria.ru/20200929/golosovanie-1577943299.html
Сенатор выступила против переноса единого дня голосования на весну
Член комитета Совфеда по науке и образованию Елена Грешнякова считает, что никакой необходимости в переносе единого дня голосования на весну нет. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:54
2020-09-29T13:54
2020-09-29T13:54
единый день голосования
совет федерации рф
лдпр
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Член комитета <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank">Совфеда</a> по науке и образованию Елена Грешнякова считает, что никакой необходимости в переносе единого дня голосования на весну нет.Ранее в <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> заявили, что партия будет настаивать на переносе единого дня голосования на весну – конец апреля. Ряд СМИ также написал о том, что выборы могут быть перенесены на весну, поскольку теперь требуется три дня для голосования, что может негативно сказаться на образовательном процессе. В случае переноса ЕДГ, голосование придется на время весенних каникул.По ее словам, выборы осенью себя неплохо зарекомендовали, а "вот выборы весной, после зимней депрессии и пандемических ограничений могут вызвать дополнительную напряженность и неудовольствие в обществе". "Лихорадочное метание с переносом ЕДГ не добавляет стабильности и понимания", - считает Грешнякова.Кроме того, если противоэпидемиологические меры продлятся до весны, а это вполне вероятно, "из-за ограничений в общении с избирателями невозможно будет провести полноценную предвыборную кампанию", полагает она.Отвечая на вопрос, не следует ли все каникулы в школах проводить по одному графику, сенатор отметила, что она является сторонником "классического подхода, проверенного временем".
https://ria.ru/20200929/ucheba-1577936619.html
3
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, лдпр, общество
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.
Член комитета Совфеда
по науке и образованию Елена Грешнякова считает, что никакой необходимости в переносе единого дня голосования на весну нет.
Ранее в ЛДПР
заявили, что партия будет настаивать на переносе единого дня голосования на весну – конец апреля. Ряд СМИ также написал о том, что выборы могут быть перенесены на весну, поскольку теперь требуется три дня для голосования, что может негативно сказаться на образовательном процессе. В случае переноса ЕДГ, голосование придется на время весенних каникул.
"Лично я не вижу никакой необходимости переноса выборов на весну, тем более в условиях пандемии. Основная масса избирательных участков находится в школах и перестраивать весь уклад образовательного процесса под выборы, по меньшей мере, странно", - сказала политик.
По ее словам, выборы осенью себя неплохо зарекомендовали, а "вот выборы весной, после зимней депрессии и пандемических ограничений могут вызвать дополнительную напряженность и неудовольствие в обществе". "Лихорадочное метание с переносом ЕДГ не добавляет стабильности и понимания", - считает Грешнякова.
Кроме того, если противоэпидемиологические меры продлятся до весны, а это вполне вероятно, "из-за ограничений в общении с избирателями невозможно будет провести полноценную предвыборную кампанию", полагает она.
Отвечая на вопрос, не следует ли все каникулы в школах проводить по одному графику, сенатор отметила, что она является сторонником "классического подхода, проверенного временем".