https://ria.ru/20200929/golosovanie-1577943299.html

Сенатор выступила против переноса единого дня голосования на весну

Член комитета Совфеда по науке и образованию Елена Грешнякова считает, что никакой необходимости в переносе единого дня голосования на весну нет. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:54

2020-09-29T13:54

2020-09-29T13:54

единый день голосования

совет федерации рф

лдпр

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Член комитета <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank">Совфеда</a> по науке и образованию Елена Грешнякова считает, что никакой необходимости в переносе единого дня голосования на весну нет.Ранее в <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> заявили, что партия будет настаивать на переносе единого дня голосования на весну – конец апреля. Ряд СМИ также написал о том, что выборы могут быть перенесены на весну, поскольку теперь требуется три дня для голосования, что может негативно сказаться на образовательном процессе. В случае переноса ЕДГ, голосование придется на время весенних каникул.По ее словам, выборы осенью себя неплохо зарекомендовали, а "вот выборы весной, после зимней депрессии и пандемических ограничений могут вызвать дополнительную напряженность и неудовольствие в обществе". "Лихорадочное метание с переносом ЕДГ не добавляет стабильности и понимания", - считает Грешнякова.Кроме того, если противоэпидемиологические меры продлятся до весны, а это вполне вероятно, "из-за ограничений в общении с избирателями невозможно будет провести полноценную предвыборную кампанию", полагает она.Отвечая на вопрос, не следует ли все каникулы в школах проводить по одному графику, сенатор отметила, что она является сторонником "классического подхода, проверенного временем".

https://ria.ru/20200929/ucheba-1577936619.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, лдпр, общество