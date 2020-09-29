https://ria.ru/20200929/golikova-1577955338.html

Голикова назвала главную причину распространения коронавируса в России

Основные причины заболевания коронавирусом в России — участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима. Об этом заявила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:42

2020-09-29T16:42

2020-09-29T17:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна голикова

владимир путин

москва

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Основные причины заболевания коронавирусом в России — участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима. Об этом заявила вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> на совещании президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами правительства.По ее словам, именно такие причины называют 80-85% участников опросов, которые провели среди заболевших.Голикова напомнила, что к этим мерам относятся масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности.Рост заболеваемости в цифрахГоликова сообщила, что в России суточный прирост заболеваемости коронавирусом вырос в 1,7 раза — с 3,1 до 5,5 раза на 100 тысяч населения.Вице-премьер уточнила, что с 21 сентября количество регистрируемых случаев заболевания COVID-19 увеличилось до 8 232.При этом основной прирост заболеваемости наблюдается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Рост заболеваемости у лиц старше 65 лет в России, по ее словам, составил 2,6% и оценивается сегодня в 21,5%. При этом заболеваемость среди детей возросла на 18,4%, "но от 55% до 95% случаев — это бессимптомное течение заболевания или легкое проявление острой респираторной вирусной инфекции".При этом показатель распространения коронавируса составил 1,1, он повысился за три недели.Показатели выявляемостиДинамика выявляемости больных в стране на 27 сентября составляет 2,4%, в августе было 1,8%, в мае – 7,2%.Как напомнила вице-премьер, динамика выявляемости считается как число зарегистрированных случаев к числу исследований.Голикова заверила, что в России есть возможности для наращивания производства тест-систем по выявлению коронавирусной инфекции.Вице-премьер подчеркнула, что наращивание производства тест-систем необходимо для профилактики и раннего выявления.Меры противодействияГоликова напомнила о необходимости россиянам соблюдать все меры эпидемиологической безопасности во избежание возврата к ограничениям.Также Голикова обратилась к регионам с просьбой внимательным образом следить за эпидемиологической ситуацией в школах.По словам Голиковой, свободный коечный фонд для коронавирусных больных в России сейчас составляет порядка одной трети.Во всем мире COVID-19 заразились 33 273 720 человек, выздоровели 23 056 480, число жертв превысило один миллион. В России выявили 1 159 573 заболевших, из них 945 920 поправились, 20 385 умерли.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200929/putin-golikova-1577954052.html

https://ria.ru/20200929/bezrabotitsa-1577954722.html

https://ria.ru/20200929/vaktsina-1577952294.html

https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577950623.html

IrenCаt Сама и дистанцируйся в метро в час пик в Москве при полном вагоне... "умная" слишком.... 108

Иван Егоров Голикова - акстись. Совесть то есть? Какие массовые мероприятия. На них у 90% населения страны просто нет денег. Твои заболевшие по большей части простудились - ОРВИ и ОРЗ это называется. 52

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, владимир путин, москва