https://ria.ru/20200929/golikova-1577955338.html
Голикова назвала главную причину распространения коронавируса в России
Основные причины заболевания коронавирусом в России — участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима. Об этом заявила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:42
2020-09-29T16:42
2020-09-29T17:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
владимир путин
москва
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Основные причины заболевания коронавирусом в России — участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима. Об этом заявила вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> на совещании президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами правительства.По ее словам, именно такие причины называют 80-85% участников опросов, которые провели среди заболевших.Голикова напомнила, что к этим мерам относятся масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности.Рост заболеваемости в цифрахГоликова сообщила, что в России суточный прирост заболеваемости коронавирусом вырос в 1,7 раза — с 3,1 до 5,5 раза на 100 тысяч населения.Вице-премьер уточнила, что с 21 сентября количество регистрируемых случаев заболевания COVID-19 увеличилось до 8 232.При этом основной прирост заболеваемости наблюдается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.Рост заболеваемости у лиц старше 65 лет в России, по ее словам, составил 2,6% и оценивается сегодня в 21,5%. При этом заболеваемость среди детей возросла на 18,4%, "но от 55% до 95% случаев — это бессимптомное течение заболевания или легкое проявление острой респираторной вирусной инфекции".При этом показатель распространения коронавируса составил 1,1, он повысился за три недели.Показатели выявляемостиДинамика выявляемости больных в стране на 27 сентября составляет 2,4%, в августе было 1,8%, в мае – 7,2%.Как напомнила вице-премьер, динамика выявляемости считается как число зарегистрированных случаев к числу исследований.Голикова заверила, что в России есть возможности для наращивания производства тест-систем по выявлению коронавирусной инфекции.Вице-премьер подчеркнула, что наращивание производства тест-систем необходимо для профилактики и раннего выявления.Меры противодействияГоликова напомнила о необходимости россиянам соблюдать все меры эпидемиологической безопасности во избежание возврата к ограничениям.Также Голикова обратилась к регионам с просьбой внимательным образом следить за эпидемиологической ситуацией в школах.По словам Голиковой, свободный коечный фонд для коронавирусных больных в России сейчас составляет порядка одной трети.Во всем мире COVID-19 заразились 33 273 720 человек, выздоровели 23 056 480, число жертв превысило один миллион. В России выявили 1 159 573 заболевших, из них 945 920 поправились, 20 385 умерли.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200929/putin-golikova-1577954052.html
https://ria.ru/20200929/bezrabotitsa-1577954722.html
https://ria.ru/20200929/vaktsina-1577952294.html
https://ria.ru/20200929/koronavirus-1577950623.html
IrenCаt
Сама и дистанцируйся в метро в час пик в Москве при полном вагоне... "умная" слишком....
108
Иван Егоров
Голикова - акстись. Совесть то есть? Какие массовые мероприятия. На них у 90% населения страны просто нет денег. Твои заболевшие по большей части простудились - ОРВИ и ОРЗ это называется.
52
48
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, владимир путин, москва
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Основные причины заболевания коронавирусом в России — участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова
на совещании президента Владимира Путина
с членами правительства.
По ее словам, именно такие причины называют 80-85% участников опросов, которые провели среди заболевших.
"В этой связи я бы еще раз хотела продолжить то, о чем сказали вы вчера на президиуме государственного совета. Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте, апреле, в начале мая этого года, то мы, конечно, жестко должны соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем", — подчеркнула она.
Голикова напомнила, что к этим мерам относятся масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности.
Рост заболеваемости в цифрах
Голикова сообщила, что в России суточный прирост заболеваемости коронавирусом вырос в 1,7 раза — с 3,1 до 5,5 раза на 100 тысяч населения.
Вице-премьер уточнила, что с 21 сентября количество регистрируемых случаев заболевания COVID-19 увеличилось до 8 232.
При этом основной прирост заболеваемости наблюдается в Москве
.
Рост заболеваемости у лиц старше 65 лет в России, по ее словам, составил 2,6% и оценивается сегодня в 21,5%. При этом заболеваемость среди детей возросла на 18,4%, "но от 55% до 95% случаев — это бессимптомное течение заболевания или легкое проявление острой респираторной вирусной инфекции".
При этом показатель распространения коронавируса составил 1,1, он повысился за три недели.
"Это значит, что он повысился по сравнению с трехнедельным периодом времени, и сегодня только 41 регион имеют этот показатель ниже единицы", — заявила Голикова.
Показатели выявляемости
Динамика выявляемости больных в стране на 27 сентября составляет 2,4%, в августе было 1,8%, в мае – 7,2%.
"Поэтому нам важно придерживаться вот тех тенденций, которые сейчас складываются, не наращивая их", — отметила Голикова.
Как напомнила вице-премьер, динамика выявляемости считается как число зарегистрированных случаев к числу исследований.
Голикова заверила, что в России есть возможности для наращивания производства тест-систем по выявлению коронавирусной инфекции.
"Сегодня полностью сложилась система лабораторного тестирования в РФ, она работает без выходных. …Мощности есть, тест-системы есть и возможности к наращиванию есть", — сказала она.
Вице-премьер подчеркнула, что наращивание производства тест-систем необходимо для профилактики и раннего выявления.
"А также если темпы прироста будут расти. Это важно для сохранения человеческих жизней", — добавила Голикова.
Меры противодействия
Голикова напомнила о необходимости россиянам соблюдать все меры эпидемиологической безопасности во избежание возврата к ограничениям.
"Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте-апреле, начале мая этого года, то мы конечно жестко должны соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем — это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности", — сказала она.
Также Голикова обратилась к регионам с просьбой внимательным образом следить за эпидемиологической ситуацией в школах.
"С большой просьбой обращаемся к регионам страны, чтобы они самым внимательным образом следили за ситуацией в школах и принимали соответствующие меры безопасности", — подчеркнула она.
По словам Голиковой, свободный коечный фонд для коронавирусных больных в России сейчас составляет порядка одной трети.
"Свободный коечный фонд для больных ковидом на вчерашний вечер составляет 31%. То есть заполняемость коек у нас растет", — отметила она.
Во всем мире COVID-19 заразились 33 273 720 человек, выздоровели 23 056 480, число жертв превысило один миллион. В России выявили 1 159 573 заболевших, из них 945 920 поправились, 20 385 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф