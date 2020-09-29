https://ria.ru/20200929/golikova-1577950124.html

Голикова заявила о возможности нарастить производство тест-систем

Возможности для наращивания производства тест-систем по выявлению коронавирусной инфекции в России есть, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:38

2020-09-29T15:38

2020-09-29T15:52

общество

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна голикова

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Возможности для наращивания производства тест-систем по выявлению коронавирусной инфекции в России есть, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> на совещании президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами кабмина."Сегодня полностью сложилась система лабораторного тестирования в РФ, она работает без выходных. …Мощности есть, тест-системы есть и возможности к наращиванию есть", - сказала Голикова.Она подчеркнула, что наращивание производства тест-систем необходимо для профилактики и раннего выявления коронавируса."А также если темпы прироста будут расти. Это важно для сохранения человеческих жизней", - добавила Голикова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200929/virusologiya-1577947939.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова