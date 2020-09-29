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Липецкая область
https://ria.ru/20200929/futbol-1577960426.html
В Липецкой области намерены развивать профессиональный футбол
Разработать стратегию развития профессионального футбола в Липецкой области предложил губернатор региона Игорь Артамонов на совещании с представителями... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T17:40
2020-09-29T17:40
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
футбол
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<strong>ЛИПЕЦК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Разработать стратегию развития профессионального футбола в <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> предложил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a> на совещании с представителями физкультуры и спорта области, сообщили в пресс-службе администрации.Стратегия, предложенная главой региона, предусматривает решение вопросов загруженности футбольных полей, обустройства искусственных полей, закупки необходимого оборудования. В настоящее время в распоряжении воспитанников спортивной школы и футбольного клуба "<a href="http://ria.ru/organization_football_metallurg_lipetsk/" target="_blank" data-auto="true">Металлург</a>" находятся четыре стадиона областного центра. Пятый стадион "Динамо" требует модернизации при условии, что его переведут в собственность муниципалитета.По словам главы региона, план реконструкции уже есть. На стадионе предполагается заменить беговые дорожки, оборудовать поле с искусственным покрытием, трибуны."Кроме "Динамо" нужно приводить в порядок стадион "Авиатор", расположенный в военном городке. Оставлять без присмотра его нельзя. Раз мы намерены развивать профессиональный футбол и массовый спорт, то необходимо развивать и инфраструктуру для этого", — сказал Артамонов.
https://ria.ru/20200128/1563975282.html
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игорь артамонов, липецкая область, футбол

В Липецкой области намерены развивать профессиональный футбол

17:40 29.09.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФутбольная тренировка
Футбольная тренировка - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЛИПЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Разработать стратегию развития профессионального футбола в Липецкой области предложил губернатор региона Игорь Артамонов на совещании с представителями физкультуры и спорта области, сообщили в пресс-службе администрации.
Стратегия, предложенная главой региона, предусматривает решение вопросов загруженности футбольных полей, обустройства искусственных полей, закупки необходимого оборудования. В настоящее время в распоряжении воспитанников спортивной школы и футбольного клуба "Металлург" находятся четыре стадиона областного центра. Пятый стадион "Динамо" требует модернизации при условии, что его переведут в собственность муниципалитета.
По словам главы региона, план реконструкции уже есть. На стадионе предполагается заменить беговые дорожки, оборудовать поле с искусственным покрытием, трибуны.
"Кроме "Динамо" нужно приводить в порядок стадион "Авиатор", расположенный в военном городке. Оставлять без присмотра его нельзя. Раз мы намерены развивать профессиональный футбол и массовый спорт, то необходимо развивать и инфраструктуру для этого", — сказал Артамонов.
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 28.01.2020
28 января, 16:22Липецкая область
Артамонов: Липецкая область выделит 1 млрд рублей на развитие спорта
 
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьФутбол
 
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