https://ria.ru/20200929/futbol-1577960426.html

В Липецкой области намерены развивать профессиональный футбол

Разработать стратегию развития профессионального футбола в Липецкой области предложил губернатор региона Игорь Артамонов на совещании с представителями... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T17:40

2020-09-29T17:40

2020-09-29T17:40

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

футбол

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<strong>ЛИПЕЦК, 29 сен – РИА Новости.</strong> Разработать стратегию развития профессионального футбола в <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> предложил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a> на совещании с представителями физкультуры и спорта области, сообщили в пресс-службе администрации.Стратегия, предложенная главой региона, предусматривает решение вопросов загруженности футбольных полей, обустройства искусственных полей, закупки необходимого оборудования. В настоящее время в распоряжении воспитанников спортивной школы и футбольного клуба "<a href="http://ria.ru/organization_football_metallurg_lipetsk/" target="_blank" data-auto="true">Металлург</a>" находятся четыре стадиона областного центра. Пятый стадион "Динамо" требует модернизации при условии, что его переведут в собственность муниципалитета.По словам главы региона, план реконструкции уже есть. На стадионе предполагается заменить беговые дорожки, оборудовать поле с искусственным покрытием, трибуны."Кроме "Динамо" нужно приводить в порядок стадион "Авиатор", расположенный в военном городке. Оставлять без присмотра его нельзя. Раз мы намерены развивать профессиональный футбол и массовый спорт, то необходимо развивать и инфраструктуру для этого", — сказал Артамонов.

https://ria.ru/20200128/1563975282.html

липецкая область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область, футбол