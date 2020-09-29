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Липецкая область
https://ria.ru/20200929/forum-1577958575.html
Областной форум молодых семей пройдет в Липецкой области
Региональный форум молодых семей пройдет в Липецкой области в онлайн-формате с 12 по 16 октября, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T17:32
2020-09-29T17:32
липецкая область
игорь артамонов
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<strong>ЛИПЕЦК, 29 сен – РИА Новости</strong>. Региональный форум молодых семей пройдет в Липецкой области в онлайн-формате с 12 по 16 октября, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, участниками форума могут стать молодые семьи, проживающие в регионе, состоящие в браке, а также одинокие родители с детьми. Возраст участников не должен быть старше 35 лет. Главная цель форума - создание условий для взаимодействия молодых и активных семей региона.Артамонов отметил, что каждый день форума будет посвящен конкретным темам: первый - семейной психологии, второй - здоровому образу жизни, третий - финансовой грамотности, четвертый - хобби, увлечениям и онлайн-викторина."Семейно-демографическая политика находится в зоне особого внимания областных властей. Мы должны приложить максимум усилий для укрепления института семьи. Преодолеть негативные процессы в демографической ситуации можно только сражаясь за каждого человека, за каждую семью", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов

Областной форум молодых семей пройдет в Липецкой области

17:32 29.09.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСемья гуляет в парке
Семья гуляет в парке - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЛИПЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Региональный форум молодых семей пройдет в Липецкой области в онлайн-формате с 12 по 16 октября, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, участниками форума могут стать молодые семьи, проживающие в регионе, состоящие в браке, а также одинокие родители с детьми. Возраст участников не должен быть старше 35 лет. Главная цель форума - создание условий для взаимодействия молодых и активных семей региона.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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Артамонов отметил, что каждый день форума будет посвящен конкретным темам: первый - семейной психологии, второй - здоровому образу жизни, третий - финансовой грамотности, четвертый - хобби, увлечениям и онлайн-викторина.
"Семейно-демографическая политика находится в зоне особого внимания областных властей. Мы должны приложить максимум усилий для укрепления института семьи. Преодолеть негативные процессы в демографической ситуации можно только сражаясь за каждого человека, за каждую семью", - сказал Артамонов.
 
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Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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