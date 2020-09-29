https://ria.ru/20200929/forum-1577958575.html

Областной форум молодых семей пройдет в Липецкой области

Региональный форум молодых семей пройдет в Липецкой области в онлайн-формате с 12 по 16 октября, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T17:32

2020-09-29T17:32

2020-09-29T17:32

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565194356_0:167:3078:1898_1400x0_80_0_0_5575baf5c5ee5f2c264600bf6334d54e.jpg

<strong>ЛИПЕЦК, 29 сен – РИА Новости</strong>. Региональный форум молодых семей пройдет в Липецкой области в онлайн-формате с 12 по 16 октября, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, участниками форума могут стать молодые семьи, проживающие в регионе, состоящие в браке, а также одинокие родители с детьми. Возраст участников не должен быть старше 35 лет. Главная цель форума - создание условий для взаимодействия молодых и активных семей региона.Артамонов отметил, что каждый день форума будет посвящен конкретным темам: первый - семейной психологии, второй - здоровому образу жизни, третий - финансовой грамотности, четвертый - хобби, увлечениям и онлайн-викторина."Семейно-демографическая политика находится в зоне особого внимания областных властей. Мы должны приложить максимум усилий для укрепления института семьи. Преодолеть негативные процессы в демографической ситуации можно только сражаясь за каждого человека, за каждую семью", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20200922/pitanie-1577624738.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов