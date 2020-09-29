https://ria.ru/20200929/evrovidenie-1577946232.html
София Феськова думает, что победить на "Детском Евровидении" будет сложно
Одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга, которая представит Россию на международном конкурсе "Детское "Евровидение-2020", считает, что победить... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:40
2020-09-29T16:40
2020-09-29T16:40
культура
новости культуры
детское "евровидение"
польша
москва
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга, которая представит Россию на международном конкурсе "Детское "Евровидение-2020", считает, что победить будет очень сложно."Участие, конечно, тоже важно для меня. Мне кажется, победить в таком конкурсе - это очень сложно", - сказала юная певица на онлайн-пресс-конференции во вторник.Финал национального отборочного тура прошел в Москве 25 сентября, в нем участвовали 11 конкурсантов из разных регионов страны. В этом году из-за ограничений, связанных с COVID–19, запись концерта проходила без зрителей.Финал международного конкурса "Детское Евровидение-2020" пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста.
https://ria.ru/20200928/evrovidenie-1577862302.html
польша
москва
санкт-петербург
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, детское "евровидение", польша, москва, санкт-петербург
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга, которая представит Россию на международном конкурсе "Детское "Евровидение-2020", считает, что победить будет очень сложно.
"Участие, конечно, тоже важно для меня. Мне кажется, победить в таком конкурсе - это очень сложно", - сказала юная певица на онлайн-пресс-конференции во вторник.
Финал национального отборочного тура прошел в Москве 25 сентября, в нем участвовали 11 конкурсантов из разных регионов страны. В этом году из-за ограничений, связанных с COVID–19, запись концерта проходила без зрителей.
Финал международного конкурса "Детское Евровидение-2020" пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста.