Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200929/evrovidenie-1577946232.html
София Феськова думает, что победить на "Детском Евровидении" будет сложно
Одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга, которая представит Россию на международном конкурсе "Детское "Евровидение-2020", считает, что победить... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:40
2020-09-29T16:40
культура
новости культуры
детское "евровидение"
польша
москва
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577808055_0:24:1102:644_1400x0_80_0_0_76949c69bb3f4a56d6547cb86c5800bd.jpg
<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга, которая представит Россию на международном конкурсе "Детское "Евровидение-2020", считает, что победить будет очень сложно."Участие, конечно, тоже важно для меня. Мне кажется, победить в таком конкурсе - это очень сложно", - сказала юная певица на онлайн-пресс-конференции во вторник.Финал национального отборочного тура прошел в Москве 25 сентября, в нем участвовали 11 конкурсантов из разных регионов страны. В этом году из-за ограничений, связанных с COVID–19, запись концерта проходила без зрителей.Финал международного конкурса "Детское Евровидение-2020" пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста.
https://ria.ru/20200928/evrovidenie-1577862302.html
польша
москва
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577808055_204:0:1095:668_1400x0_80_0_0_cfd6a05fd1f1e0ba12e24c452dd9818c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, детское "евровидение", польша, москва, санкт-петербург

София Феськова думает, что победить на "Детском Евровидении" будет сложно

16:40 29.09.2020
 
© The Voice Kids Russia/Голос Дети/ YoutubeСофия Феськова
София Феськова - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© The Voice Kids Russia/Голос Дети/ Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга, которая представит Россию на международном конкурсе "Детское "Евровидение-2020", считает, что победить будет очень сложно.
"Участие, конечно, тоже важно для меня. Мне кажется, победить в таком конкурсе - это очень сложно", - сказала юная певица на онлайн-пресс-конференции во вторник.
Финал национального отборочного тура прошел в Москве 25 сентября, в нем участвовали 11 конкурсантов из разных регионов страны. В этом году из-за ограничений, связанных с COVID–19, запись концерта проходила без зрителей.
Финал международного конкурса "Детское Евровидение-2020" пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста.
Сцена конкурса Детское Евровидение-2017 - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 06:57Культура
Раскрыты детали скандала вокруг отбора на Детское Евровидение
 
КультураНовости культурыДетское "Евровидение"ПольшаМоскваСанкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, как следят за пользователями Instagram
01:51Стивен Содерберг начал снимать криминальный триллер со звездным составом
01:50В США вынесли приговор россиянину Евгению Никулину
01:28Совбез ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
01:12Нарколог оценил состояние дочери Конкина перед ее гибелью
00:41Мужу Тихановской продлили арест на два месяца
00:29Разведка США заявила, что РФ приписывала Клинтон скандалы против Трампа
00:21Суд в США отказал россиянину Никулину в новом процессе
00:17Вильфанд рассказал, когда закончится бабье лето
00:13Тихановская: фамилия Лукашенко есть в переданном в ЕС списке санкций
00:10Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии
00:06Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии
00:01Премьер Ирака заявил о намерении ряда стран закрыть посольства в Багдаде
23:39В работе Instagram произошел сбой
23:05В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом
23:04Число жертв коронавируса в мире превысило миллион
22:57В Грузии подрались сторонники правящей партии и оппозиции
22:48В Минске на несанкционированной акции задержали более десяти человек
22:39В Армении заявили об уничтожении азербайджанской бронетехники в Карабахе
22:35Ереван назвал "неумелым" опровержение Баку по сбитому Су-25
Лента новостейМолния