https://ria.ru/20200929/evrosoyuz-1577948323.html
ЕС может пересмотреть список стран для открытия внешних границ
Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (COREPER) на встрече 30 сентября может вновь пересмотреть список третьих стран, с которыми членам союза... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:58
2020-09-29T15:58
2020-09-29T15:58
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совет ес
евросоюз
южная корея
япония
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости.</strong> Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (COREPER) на встрече 30 сентября может вновь пересмотреть список третьих стран, с которыми членам союза рекомендовано открыть внешние границы, говорится в повестке заседания комитета.16 сентября постпреды стран ЕС по итогам своей встречи оставили список без изменения. В него в настоящее время входят 11 стран: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.Перечень регулярно пересматривается в связи с изменением ситуации с распространением коронавируса в мире.При этом согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, не все страны его придерживаются.
https://ria.ru/20200929/krasnoyarsk-1577078853.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, совет ес, евросоюз, южная корея, япония
БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (COREPER) на встрече 30 сентября может вновь пересмотреть список третьих стран, с которыми членам союза рекомендовано открыть внешние границы, говорится в повестке заседания комитета.
16 сентября постпреды стран ЕС по итогам своей встречи оставили список без изменения. В него в настоящее время входят 11 стран: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.
Перечень регулярно пересматривается в связи с изменением ситуации с распространением коронавируса в мире.
При этом согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, не все страны его придерживаются.