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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200929/evro-1577945121.html
Официальный курс евро на среду вырос на 1,54 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,54 рубля - до 93,0237 рубля, курс доллара увеличился на 1,01 рубля - до 79,6845 рубля,... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:19
2020-09-29T14:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ на среду, вырос на 1,54 рубля - до 93,0237 рубля, курс доллара увеличился на 1,01 рубля - до 79,6845 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 1,25 рубля, составив 85,6871 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду вырос на 1,54 рубля

14:19 29.09.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5 и 20 евро
Банкноты номиналом 5 и 20 евро - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,54 рубля - до 93,0237 рубля, курс доллара увеличился на 1,01 рубля - до 79,6845 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 1,25 рубля, составив 85,6871 рубля.
 
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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