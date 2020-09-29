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Официальный курс евро на среду вырос на 1,54 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,54 рубля - до 93,0237 рубля, курс доллара увеличился на 1,01 рубля - до 79,6845 рубля,... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:19

2020-09-29T14:19

2020-09-29T14:19

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ на среду, вырос на 1,54 рубля - до 93,0237 рубля, курс доллара увеличился на 1,01 рубля - до 79,6845 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 1,25 рубля, составив 85,6871 рубля.

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика