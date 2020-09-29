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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200929/evro-1577927062.html
Курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей
Рубль продолжает сдавать позиции к главным зарубежным валютам на фоне дешевеющей нефти. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T10:10
2020-09-29T10:33
московская биржа
brent
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
экономика
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<strong>МОСКВА, 29 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Рубль продолжает сдавать позиции к главным зарубежным валютам на фоне дешевеющей нефти.Согласно данным <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/">Московской биржи</a> на 10:14 (мск), курс евро перешел за отметку в 93,07 рубля, обновив максимум с января 2016 года. Курс доллара, в свою очередь, вырос на 66 копеек, до 79,74 рубля. Рублевый индекс Мосбиржи поднялся на 0,55% — до 2943,24 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,32% — до 1163,1 пункта.Нефтяная смесь марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> с поставками в декабре при этом подешевела на 0,84% — до 42,51 доллара за баррель.Эксперты отмечают, что мировые цены на нефть падают в ожидании новых возможных ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, с момента начала пандемии SARS-CoV-2 заразились более 33 миллионов человек, число жертв уже превысило один миллион.
https://ria.ru/20200928/neft-1577719379.html
https://ria.ru/20200924/vtorayavolna-1577696580.html
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московская биржа, brent, динамика курсов валют, экономика

Курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей

10:10 29.09.2020 (обновлено: 10:33 29.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Рубль продолжает сдавать позиции к главным зарубежным валютам на фоне дешевеющей нефти.
Согласно данным Московской биржи на 10:14 (мск), курс евро перешел за отметку в 93,07 рубля, обновив максимум с января 2016 года. Курс доллара, в свою очередь, вырос на 66 копеек, до 79,74 рубля.
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Нефтяная смесь марки Brent с поставками в декабре при этом подешевела на 0,84% — до 42,51 доллара за баррель.
Эксперты отмечают, что мировые цены на нефть падают в ожидании новых возможных ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, с момента начала пандемии SARS-CoV-2 заразились более 33 миллионов человек, число жертв уже превысило один миллион.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаBrentДинамика курсов валютЭкономика
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