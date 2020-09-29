https://ria.ru/20200929/evro-1577927062.html

Курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей

Рубль продолжает сдавать позиции к главным зарубежным валютам на фоне дешевеющей нефти. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T10:10

2020-09-29T10:10

2020-09-29T10:33

московская биржа

brent

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

экономика

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<strong>МОСКВА, 29 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Рубль продолжает сдавать позиции к главным зарубежным валютам на фоне дешевеющей нефти.Согласно данным <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/">Московской биржи</a> на 10:14 (мск), курс евро перешел за отметку в 93,07 рубля, обновив максимум с января 2016 года. Курс доллара, в свою очередь, вырос на 66 копеек, до 79,74 рубля. Рублевый индекс Мосбиржи поднялся на 0,55% — до 2943,24 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,32% — до 1163,1 пункта.Нефтяная смесь марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> с поставками в декабре при этом подешевела на 0,84% — до 42,51 доллара за баррель.Эксперты отмечают, что мировые цены на нефть падают в ожидании новых возможных ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, с момента начала пандемии SARS-CoV-2 заразились более 33 миллионов человек, число жертв уже превысило один миллион.

https://ria.ru/20200928/neft-1577719379.html

https://ria.ru/20200924/vtorayavolna-1577696580.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская биржа, brent, динамика курсов валют, экономика