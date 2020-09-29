https://ria.ru/20200929/ekspertiza-1577935221.html

Защита срочника Шамсутдинова попросила провести повторную экспертизу

Защита солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае осенью 2019 года, заявила ходатайство о... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:08

2020-09-29T12:08

2020-09-29T12:08

рамиль шамсутдинов

следственный комитет россии (ск рф)

забайкальский край

чита

происшествия

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<strong>КАЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости.</strong> Защита солдата-срочника <a href="http://ria.ru/person_ramil-shamsutdinov/" target="_blank" data-auto="true">Рамиля Шамсутдинова</a>, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальском крае</a> осенью 2019 года, заявила ходатайство о проведении повторной судебной психолого-психиатрической экспертизы, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Руслан Нагиев.Сегодня во 2-м Восточном окружном военном суде в <a href="http://ria.ru/location_CHita/" target="_blank" data-auto="true">Чите</a> в закрытом режиме прошло предварительное слушание, оглашение его результатов назначено на 1 октября. Как ранее сообщало ГВСУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a>, срочник вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила."Мы заявили ходатайство о приобщении к материалам дела рецензии Саратовской юридической академии на заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, которая говорит, что в ходе проведения психолого-психиатрической экспертизы был допущен ряд нарушений, и ставит под сомнение объективность этого заключения. Заявили ходатайство о проведении повторной судебной психолого-психиатрической экспертизы в другом учреждении", - сказал Нагиев.По словам адвоката, защита ходатайствовала также об исключении из материалов дела некоторых доказательств, которые сторона защиты считает недопустимыми. Кроме того, по информации Нагиева, прокурор в ходе предварительного слушания заявил ходатайство о незначительном смягчении обвинения. "Шамсутдинову вменяется причинение, в том числе, телесных повреждений одному из потерпевших. Было установлено, что эти повреждения были получены потерпевшим за день до трагедии", - пояснил адвокат.Нагиев напомнил, что ранее было заявлено ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. "Шамсутдинов подтвердил своё желание, чтобы дело рассматривалось судом присяжных, суд это учёл, и 1 октября будет оглашено решение по итогам предварительного слушания и назначена дата основного заседания с участием присяжных", - заключил собеседник.Шамсутдинов 25 октября 2019 года открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух лиц". Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20200522/1571834925.html

https://ria.ru/20200304/1568121980.html

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забайкальский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамиль шамсутдинов, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, чита, происшествия