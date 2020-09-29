https://ria.ru/20200929/dtp-1577908007.html

Кто ответит за гибель матери двоих детей на дороге

Жительница Татарстана Альфия Заляева больше года добивается наказания виновных в смерти дочери. Инзиля Вахабова погибла под колесами автомобиля, которым... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T08:00

2020-09-29T08:00

2020-09-29T08:00

игорь лазарев

skoda

мвд по татарстану

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казань

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общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Анжелика Панченко.</strong> Жительница Татарстана Альфия Заляева больше года добивается наказания виновных в смерти дочери. Инзиля Вахабова погибла под колесами автомобиля, которым управлял 21-летний лихач. Полицейские заявили: виновата сама Вахабова. Установлено, что водитель превысил скорость, однако его освободили даже от административной ответственности. Уголовное дело завели только после вмешательства прокурора республики. Впрочем, теперь в материалах фигурирует "неустановленное лицо", а в некоторых документах следствие называет гонщика "свидетелем".Сбили насмертьТрагедия произошла 22 июня 2019 года в Елабужском районе рядом с деревней Поспелово. Двадцативосьмилетняя Инзиля с супругом и двумя сыновьями жила в доме неподалеку от родителей, рядом с шумной трассой Уфа — Казань. С матерью она в тот день не созванивалась, и Альфия не знает точно, почему дочь в десятом часу вечера оказалась у дороги: "Возможно, пошла на автобусную остановку встречать кого-то из города".Заляева занималась домашними делами, с работы позвонил муж Ильяс. Кричал в трубку, что дочь сбили насмерть. "Выглянула в окно, а там машины с мигалками, люди собрались. Помчалась туда". По словам Заляевой, движение полицейские не перекрывали. Инзилю она не увидела. Спросила, где дочь, гаишник махнул рукой в сторону кювета. Альфия обернулась — зять на земле, обнял тело жены и рыдает. Заляева потеряла сознание. Очнулась в машине скорой, кинулась к дочери: "Так и просидела у ее ног до утра, пока не увезли".Ильяс успел поговорить с водителем сбившей Инзилю черной "Шкоды". "От него пахло спиртным", — передает Заляева слова супруга. После автомобиль отогнали, молодого человека увезли. Полицейские потом объяснили: чтобы местные не устроили самосуд.Заметали следыИльяс Заляев на месте расспрашивал очевидцев ДТП. Один водитель рассказал, что двигался со скоростью чуть меньше девяноста километров в час. Когда подъезжал к Поспелово, слева его резво обошла черная "Шкода" и сразу сместилась вправо. Мужчина подумал: наверное, хочет совершить опасный обгон по полосе торможения-разгона у Т-образного перекрестка. Но произошла авария. Очевидец вызвал скорую и полицию, а из иномарки выскочил молодой человек и стал звонить родителям.Тело Инзили забрали, когда уже рассвело. Альфия осмотрела место ДТП, заметила рядом с обочиной бурые пятна крови и лужи технической жидкости. Детали автомобиля валялись на разгонной полосе. Здесь же отпечатался след торможения. Основное полотно трассы, по ее словам, "было чистым"."В обед мы хоронили Инзилю, — продолжает мать. — Собралось много людей. Увидели гаишников. Мужчины пошли к ним. Полицейские тут же укатили". Альфия говорит, что после них на "разгонке" не осталось даже мелких осколков: "Как будто подмели". А через полчаса приехал трактор — косить траву у обочины: "Колесил туда-сюда. Мы не знали, что думать. Да и не до того было". Теперь родные погибшей не сомневаются: так заметали следы.Спустя две недели Заляевы решили узнать, как продвигается дело. Однако ни встретиться, ни поговорить по телефону со следователем не удалось: "То на дежурстве, то спит после дежурства". И так — около двух месяцев. Наконец Альфия набрала экстренный номер и предупредила сотрудника пульта: если сегодня же с ней не свяжутся, она сама придет в отдел с журналистами. "Минут через двадцать следователь перезвонила: "Водитель не виновен, мы его не будем наказывать", — вспоминает мать."Разгонка" пропалаВ материалах дела Заляева прочитала, что сидевшего за рулем "Шкоды" молодого человека даже не направляли в медучреждение, чтобы взять на анализ кровь и мочу. Он только "подул в трубочку" на месте ДТП, и алкотестер показал ноль промилле. Разобравшись вместе с адвокатом в процессуальных тонкостях, мать усомнилась в результатах тестирования. "Есть лишь акт, в нем говорится, что проверку проводили под видеозапись. Но где тогда понятые? Их нет. И видео тоже". В полиции объяснили: запись не сохранилась, поскольку у сотрудников скапливается слишком много данных и через некоторое время файлы "сами удаляются".Исчезла из схемы ДТП и полоса разгона: "На рисунке, сделанном от руки, указаны четыре полосы движения, хотя вместе с "разгонкой" их пять. Мы в ходатайстве написали, что допущена ошибка, однако нас не услышали". Заляева обнаружила, что схема, составленная сотрудниками ГИБДД, стыкуется с показаниями водителя "Шкоды": по его словам, он ехал по правой основной полосе, а когда перед ним неожиданно возник пешеход, не успел увернуться от удара. Как утверждает Альфия, очевидца, с которым разговаривал ее муж, в полицию не вызвали и с дорожных камер информацию не снимали. Вместе с тем в деле появилась свидетельница — она якобы тоже была в иномарке. Хотя на месте аварии ее никто не видел.Полицейские озвучили родственникам несколько версий, объясняющих, как Инзиля попала под колеса. "То она "голосовала у дороги", то вообще "бегала по трассе". Я, глядя следователю в глаза, спрашивала: "Моя дочь что, алкашка или сумасшедшая?" — возмущается Заляева.Мать ознакомилась с результатами посмертной экспертизы дочери — "сразу вспомнила про "пьяного мальчика". В крови и моче Инзили "нашли" 3,5 и 4,4 промилле спирта. "Это сколько же надо выпить? Ведро водки?" — удивляется Альфия, медик по профессии. По ее словам, Инзиля даже по праздникам отказывалась от вина, а водку вообще не пробовала. "Я поняла: все решили свалить на мою девочку".Следствие в итоге определилось с тем, что Вахабова делала на трассе: перебегала дорогу слева направо в непредусмотренном месте. Родители недоумевали: для чего дочери перелезать железные ограждения между встречными полосами, когда рядом пешеходный переход? А еще Заляева нашла в деле справку о том, что водитель "Шкоды" девять раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Альфия написала жалобы в прокуратуру Елабуги. Там не раз выявляли недочеты и возвращали материалы на проверку. Менялись подразделения, следователи, а результат оставался тот же: водитель не виновен. Но и мать погибшей не отступала."Пугали обыском"В ноябре 2019-го полицейские пришли к Заляевым с обыском.В марте этого года родные Инзили получили "окончательный вердикт", причем полностью оправдательный. Суть постановления, вынесенного старшим лейтенантом Сафаргалиным (есть в распоряжении РИА Новости) сводится к тому, что водитель "Шкоды" Загидуллин превысил скорость, но даже если бы ехал по правилам и затормозил, это не предотвратило бы наезд на пешехода. Выходит, причина гибели Вахабовой не в нарушении ПДД водителем, поэтому "состав преступления отсутствует". А поскольку с момента аварии прошло больше двух месяцев, нарушителя нельзя привлечь даже к административной ответственности. "Такое разве возможно?" — отказывается понимать Альфия.Она поехала в Набережные Челны к прокурору республики. "Все ему рассказала, он поручил разобраться". Только тогда следователь Сафаргалин "обнаружил признаки состава преступления" и составил рапорт. Возбудили уголовное дело. Однако обвиняемого в нем нет: теперь расследование проводят "в отношении неустановленного лица".Мог предотвратить наезд"Ситуация вокруг гибели Инзили выглядит очень странно, — говорит адвокат семьи Илья Жевлаков. — Много вопросов к следствию". По инициативе Заляевых в Уфе провели независимую автоэкспертизу (результаты есть в распоряжении РИА Новости). С помощью программы "PC-Crash" (рекомендована МВД и Минюстом) удалось смоделировать обстоятельства ДТП. Занимался этим специалист с тринадцатилетним стажем. Его просили ответить на главные вопросы: на какой из полос сбили Вахабову, с какой наиболее вероятной скоростью двигалась "Шкода" и мог ли водитель избежать столкновения, если бы соблюдал правила. "В программу загружали данные исключительно из материалов дела: о повреждениях, полученных автомобилем, о травмах Вахабовой, о расстоянии, на которое ее тело отбросило ударом", — комментирует Жевлаков. Выводы эксперта можно сформулировать так:— сбили Вахабову на полосе разгона-торможения; — наиболее правдоподобная скорость, с которой двигалась "Шкода", — 99 километров в час;— при скорости 70 километров в час женщина успевала перейти дорогу невредимой (если верить следствию, что она ее пересекала, а не шла по краю обочины спиной к движению, как думают родственники); — водитель имел возможность предотвратить происшествие.Травмы, полученные Изилей при ударе, говорят и о том, что в момент наезда она, как нормальный человек, передвигалась на двух ногах. Это важно: напомним, анализы свидетельствуют, что она была сильно пьяна. Нарколог, кандидат медицинских наук Игорь Лазарев так прокомментировал РИА Новости цифры из посмертной экспертизы Вахабовой: "3,5 и 4,4 промилле — это опьянение крайне тяжелой степени. В таком состоянии теряют сознание, наступает алкогольная кома. Если же у выпившего суперкрепкое здоровье и он каким-то чудом перемещается, то, пожалуй, может только ползти". В то, что 28-летняя женщина весом около 55 килограммов с такой концентрацией алкоголя в организме переходила дорогу, нарколог не поверил.Инзиля Вахабова работала фасовщицей конфет на Елабужском пищекомбинате. Коллеги в один голос твердят: пьяной быть не могла, это абсурд. "Таких работниц, как Инзиля, еще поискать. До комбината добиралась из деревни на автобусе — и в дождь, и в снег. И ни разу не опоздала: очень добросовестная сотрудница", — рассказала агентству Танзиля Хуснуллина, начальник кондитерского цеха.— А вообще она употребляла спиртное? В праздники позволяла рюмку-другую? — О чем вы говорите! Ни разу не видела ее выпившей и от других такого не слышала.Пообщались мы и с жителями Поспелово. "Мы детей в сад вместе водили. Я Инзилю пьяной никогда не встречала, скандалов в их семье не слышала", — вспоминает соседка Вахабовых Рамзия.Неустановленное лицоРИА Новости обратилось с запросом в МВД Татарстана. В ведомстве сообщили, что в марте 2020-го в возбуждении уголовного дела было отказано: судя по доследственной проверке, водитель заметил пешехода с расстояния 23,6 метра и не мог предотвратить наезд "не только при превышении скорости, но и при разрешенных на данном участке дороги 70 км/ч". Установили, что ДТП произошло по вине погибшей: в ее крови обнаружена высокая концентрация этилового спирта, соответствующая "тяжелому отравлению алкоголем, при котором возможно наступление смерти". "Тем не менее в связи с поступившим требованием прокурора, уголовное дело возбуждено и расследуется", — отметили в МВД. Вопрос о том, почему в нем фигурирует "неустановленное лицо", остался без ответа.Связаться с молодым человеком из иномарки нам не удалось. Двадцать шестого сентября в Поспелово планировали следственный эксперимент по делу Инзили Вахабовой, но отменили из-за тумана. Как заверяет Альфия Заляева, следователь возражал против присутствия родственников погибшей. "А водитель "Шкоды" приехал с мамой", — добавляет она.Все замечания по организации эксперимента Заляева внесла в протокол. Прочитала документ внимательнее и обнаружила: водитель Загидуллин там значится свидетелем (копия протокола есть в распоряжении агентства). Но мать Инзили не сдается. Недавно она вновь обратилась к прокурору республики — уже с письменной жалобой. Ответа пока нет.

https://ria.ru/20191029/1560320013.html

https://ria.ru/20200815/1575806733.html

https://ria.ru/20200625/1573390516.html

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елабуга

москва

уфа

казань

набережные челны

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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