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Творческая встреча с народной артисткой России Ольгой Дроздовой
2 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет творческую встречу в формате онлайн-конференции с народной артисткой России Ольгой ДРОЗДОВОЙ, отмечающей в этом году сразу три юбилея: 25 лет совместной жизни с Дмитрием Певцовым, 30 лет в театре "Современник" и 55 лет со дня рождения.
2020-09-29T11:48
2020-09-29T11:48
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201002/952920478.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>В мероприятии также примут участие:<br></strong>- народный артист России Дмитрий ПЕВЦОВ;<br>- поэт, музыкант, радиоведущий Олег ЧИЛАП.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Творческая встреча с народной артисткой России Ольгой Дроздовой

11:48 29.09.2020
 
Читать ria.ru в
2 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет творческую встречу в формате онлайн-конференции с народной артисткой России Ольгой ДРОЗДОВОЙ, отмечающей в этом году сразу три юбилея: 25 лет совместной жизни с Дмитрием Певцовым, 30 лет в театре "Современник" и 55 лет со дня рождения.
Задать вопрос

В мероприятии также примут участие:
- народный артист России Дмитрий ПЕВЦОВ;
- поэт, музыкант, радиоведущий Олег ЧИЛАП.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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