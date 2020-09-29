https://ria.ru/20200929/drozdovoa-1577934207.html

Творческая встреча с народной артисткой России Ольгой Дроздовой

2 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет творческую встречу в формате онлайн-конференции с народной артисткой России Ольгой ДРОЗДОВОЙ, отмечающей в этом году сразу три юбилея: 25 лет совместной жизни с Дмитрием Певцовым, 30 лет в театре "Современник" и 55 лет со дня рождения.

2020-09-29T11:48

2020-09-29T11:48

2020-09-29T11:48

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201002/952920478.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>В мероприятии также примут участие:<br></strong>- народный артист России Дмитрий ПЕВЦОВ;<br>- поэт, музыкант, радиоведущий Олег ЧИЛАП.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы